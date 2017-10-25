Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте
9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017.
Участие в Форуме подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».
В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.
Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», Business Intelligence и «Фарминдустрия».
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.
В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители органов власти и ведущих компаний России.
В рамках пленарной части и секции «Госсектор» выступят:
Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;
Алексей Иванов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;
Алексей Соколов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций;
Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям «Российские железные дороги»;
Никита Волков, старший вице-президент, и.о. руководителя блока «Технологии», Сбербанк;
Ринат Гимранов, начальник управления ИТ ОАО «Сургутнефтегаз»;
Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Аэрофлот»;
Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Андрей Филатов, генеральный директор, IBM в России и СНГ;
Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, Х5 Retail Group;
Андрей Кошкин, руководитель департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;
Мартин Пилецки, руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банк;
Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика»;
Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группа компаний CUSTIS;
Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ;
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»;
Dan Shprung, VP EMEA, INFINIDAT;
Константин Паршин, вице-президент кластера ИТ, «Сколково».
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11, 1250, e-mail: forum@cnews.ru.