Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте

9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017.

Участие в Форуме подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», Business Intelligence и «Фарминдустрия».

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.

В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители органов власти и ведущих компаний России.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Соколов

В рамках пленарной части и секции «Госсектор» выступят:

Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;

Алексей Иванов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;

Алексей Соколов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций;

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям «Российские железные дороги»;

Никита Волков, старший вице-президент, и.о. руководителя блока «Технологии», Сбербанк;

Ринат Гимранов, начальник управления ИТ ОАО «Сургутнефтегаз»;

Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Аэрофлот»;

Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Андрей Филатов, генеральный директор, IBM в России и СНГ;

Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, Х5 Retail Group;

Андрей Кошкин, руководитель департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;

Мартин Пилецки, руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банк;

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика»;

Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группа компаний CUSTIS;

Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ;

Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»;

Dan Shprung, VP EMEA, INFINIDAT;

Константин Паршин, вице-президент кластера ИТ, «Сколково».

Старший вице-президент, и. о. руководителя блока технологии Сбербанка Никита Волков

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11, 1250, e-mail: forum@cnews.ru.