«Транстелеком» и China Telecom запустили первый 100-гигабитный канал Европа-Китай

Первый 100-гигабитный канал Китай-Европа

Компания «Транстелеком» (ТТК) и China Telecom, крупнейший оператор сетей фиксированной связи в мире, успешно завершили масштабный проект по созданию первого наземного высокоскоростного телекоммуникационного маршрута емкостью 100 Гбит/с из Китая в Европу.

Новый канал «Транстелекома» и China Telecom позволит с минимальными задержками доставлять большие объемы данных международных клиентов из Азии до крупнейшей точки обмена трафиком во Франкфурте.

Реализация проекта стала возможна благодаря созданию нового межсетевого стыка на границе стран. «Транстелеком» и China Telecom соединили линии связи между городами Забайкальск с российской стороны и Манжули с китайской стороны. Благодаря заключенному договору операторы уже сейчас могут предложить оптимальный маршрут передачи данных для международных клиентов, которым одинаково важна скорость передачи информации и надежность сетей.

Международные клиенты выбирают наземный маршрут

Россия географически является оптимальным коммуникационным мостом между Европой и Азией благодаря кратчайшему расстоянию и соответственно минимальной задержке сигнала. Наземный маршрут также отличается от альтернативных подводных линий связи высокой надежностью, возможностями для резервирования каналов и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций. Эти факторы зачастую выступают решающими при выборе поставщика услуг передачи данных как для европейских, так и азиатских клиентов.

«Транстелеком» и China Telecom связали Европу и Китай каналом емкостью 100 Гбит/с

Оператор China Telecom владеет крупнейшей сетью фиксированной связи, предоставляя доступ в интернет для более 128 миллионов абонентов в Китае. Компания занимает лидирующие позиции по объему внешнего трафика. «Транстелеком» располагает ультрасовременной, полностью закольцованной инфраструктурой, и обеспечивает более 20% всей передачи данных из Китая в Европу.

Как будет развиваться сотрудничество

В ходе двусторонних встреч «Транстелекома» и China Telecom на высшем уровне, которые прошли в России и Китае, партнеры договорились о стратегическом сотрудничестве и обсудили совместные проекты по развитию современных цифровых сервисов и продуктов для B2B и B2C клиентов. Среди ключевых тем обсуждения были и вопросы повышения качества и надежности передачи данных. Решением этих задач и стал запуск межсетевого стыка и маршрута емкостью 100 Гбит/с.

Магистральная сеть «Транстелекома»

«Организация первого наземного маршрута такой емкости между Азией и Европой – это только начало нашего сотрудничества с China Telecom. Мы ценим, что наша компания была выбрана в качестве партнера для реализации этого масштабного проекта, который сыграет важную роль в условиях растущего спроса со стороны международных клиентов. С коллегами из China Telecom мы наметили дальнейшие планы по совместному развитию цифровых сервисов для наших клиентов», - заявил президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов.

«Наши клиенты предпочитают наземные маршруты передачи данных и при этом предъявляют высокие требования к качеству услуг. Поэтому нам важно иметь в распоряжении надежный высокоскоростной наземный канал Европа-Азия через территорию России с низкой задержкой, - отметил генеральный директор China Telecom Global Ден Сяо Фэн (Deng Xiao Feng). – ТТК располагает одной из самых мощных магистральных сетей в России и является проверенным партнером China Telecom на рынке транзита трафика Европа-Азия. Новый телекоммуникационный маршрут позволит нам предложить телекоммуникационные услуги наивысшего качества нашим клиентам в Китае и за пределами страны».