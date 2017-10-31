12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность»

9 ноября 2017 года в Москве состоится юбилейный десятый CNews FORUM.

В рамках события пройдет вручение премии CNews Awards, главная задача которой, выделить наиболее эффективные вклады в развитие ИТ-отрасли. Выбрать победителей смогут делегаты путем онлайн-голосования прямо во время форума. Мероприятие планируют посетить свыше 1500 делегатов, прозвучит около 100 докладов.

В этом году главная ИТ-площадка CNews FORUM соберет лидеров российского ИТ-рынка, среди которых: Дмитрий Чаркин, директор по информационным технологиям, Российские Железные Дороги, Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Аэрофлот», Ринат Гимранов, начальник управления ИТ ОАО «Сургутнефтегаз», Никита Волков, старший вице-президент, и.о. руководителя Блока Технологии, Сбербанк, Сергей Емельченков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России», Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, X5 Retail Group.

Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

Также на CNews FORUM 2017 представят свои доклады Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, Максут Шадаев, министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области, Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ, Петр Воронин, директор департамента информационных технологий «ТК Мегаполис», Александр Самородов, ИТ-директор, AstraZeneca Russia, Юрий Секликов, директор по ИТ, сеть ювелирных магазинов 585 GOLD, Алексей Казарцев, советник, представитель России в рабочей группе по финансовым услугам делового совета БРИКС, Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества, Александр Спиринов, менеджер розничных информационных систем, Adidas, Антон Гребельный, ИТ-директор Sanofi, Дмитрий Пшиченко, директор департамента разработки и внедрения информационных систем, Локомотивные технологии, Максим Таланов, Директор по ИТ, Melon Fashion Group, Сергей Якушев, директор по ИТ, меховая компания «Алеф», Александр Шумков, начальник отдела разработки корпоративной отчетности ДКИС, «Трубная металлургическая компания», Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Европейского региона, MaryKay, Максим Шляпнев, ИТ-директор, Silwerhof, Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь Менеджмент».

Старший вице-президент, и. о. руководителя блока технологии Сбербанка Никита Волков

Секция «Безопасность» на CNews FORUM 2017 обещает запомниться яркими представителями ИТ-сферы, среди которых будут Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации СО ЕЭС, Андрей Ревяшко, ИТ-директор Wildberries, Иван Августон, директор ИТ-департамента группы компаний QBF, Елена Петрова, начальник управления информационной безопасности КБ «Экономикс-Банк», Алексей Плешков, независимый эксперт, Андрей Алябьев, главный специалист отдела информационной безопасности Глобэкс Банк, Андрей Бухтияров, основатель и ведущий разработчик интернет-банка «ЧатБанк» от Совкомбанка, Георгий Иванов, директор департамента НРД, Елена Юшкова, руководитель проекта, управление отраслевого и кластерного анализа ВЭБ, Иван Бируля, эксперт-профайлер, директор по безопасности компании «СёрчИнформ», Андрей Курило, главный советник компании РНТ, Всеволод Литвиненко, руководитель направления по информационной безопасности компании «Инфозащита».

Максут Шадаев, замглавы Правительства Московской области – министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области

До главного ИТ-события года остаются считанные дни, успейте оказаться в эпицентре событий и стать участником.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.