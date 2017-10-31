«Ждун» довел до уголовного дела

Издательство CD Land, зарегистрировавшее права на «Ждуна», пытается инициировать возбуждение уголовного дела в отношении использовавшего его продавца детских игрушек «Играмир». Это стало ответом на попытку «Играмира» оспорить права CD Land на мем.

Борьба за «Ждуна»

Издательство CD Land («Си Ди Ленд Контакт») добивается возбуждения уголовного дела в отношении петербургского продавца игрушек «Играмир» из-за незаконного использования образа «Ждуна». Об этом рассказал президент CD Land Юрий Цейтлин. Соответствующие документы была поданы в Главное Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Компания CD Land первоначально занималась выпуском и дистрибуцией CD- и DVD-дисков, а также звукозаписью. У компании есть опыт работы по лицензированию авторских прав на образы, в частности, на образы персонажей мультфильма «Маша и медведи».

Откуда взялся «Ждун» и права на него

Мем «Ждун» появился случайно. Его автором является голландская художница Маргрит ван Бреворт (Margriet van Breevoort), которая создала скульптуру «Ждуна» для медицинского учреждения Лейденского университета.

Когда туристка из России выложила снимок скульптуры в социальные сети, фотография получила большую популярность, в результате чего и появился бренд «Ждун».

Компания CD Land договорилась с Маргрит ван Бреворт об эксклюзивном использовании данного бренда на территории России. Также CD Land подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака«Ждуна» в виде словесного образа и и соответствующего изображения.

Оригинал «Ждуна» во дворе больницы Лейденского университета

После этого CD Land стала требовать от организаций, занимающихся коммерческим использованием бренда «Ждун», заключения коммерческих договоров.

Сначала CD Land стала преследовать компании, торгующие фигурками «Ждуна» в офлайне. CD Land уже смогла договорится о лицензионном использовании мема «Ждун» с производителем детских игрушек «Гулливер», издательством «Эксмо», компанией «Гжель» и другими.

В дальнейших планах CD Land добиваться заключения лицензионных договоров от различных интернет-сайтов, использующих мем «Ждуна». С теми, же отказывается от заключения таких договоров, CD Land инициирует судебные разбирательства.

Кто нарушает права на «Ждуна»

Одним из первых исков в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был подан к «Играмир». Претензия связана с продажей игрушек в образе «Ждуна». Сумма иска составляет 5 млн руб.

Далее были поданы иски к сотовому оператору «Мегафону», социальной сети «Вконтакте», интернет-магазину Ozon и хоккейному клубу «Спартак» на общую сумму 29 млн руб.

Но «Играмир», по словам Цейтлина, стал «оказывать сопротивление». Компания попыталась опротестовать поданное CD Land заявление в Роспатент о регистрации прав на бренд «Ждуна». Цейтлин назвал такое поведение «неадекватным».

Ответом CD Land на действия «Играмира» и стал инициировать возбуждение уголовного дела. В «Играмире» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Юрий Цейтлин считает мем «Ждуна» очень перспективным. Данный бренд отсылает к семейным ценностям, в связи с чего стоит ожидать появления мамы-«Ждуна», папы-«Ждуна», «Ждунят» и т.д. Кроме того, возможно появление «Ждуна» в виде представителей отдельных профессий: пожарного, полицейского и других. А, к пример, ГИБДД Брянской области договорилось с CD Land об использовании образа «Ждуна» для продвижения Портала госуслуг.