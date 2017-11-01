Россиянин, который платит пользователям криптовалютой за поиск в интернете, привлек $16 млн

Компания BitClave, основанная россиянином Александром Бессоновым, привлекла $16 млн на очередном этапе размещения токенов. Стартап создал поисковик BASE, где пользователь получает за просмотр рекламы токены криптовалюты CAT. Для оформления отношений пользователя и рекламодателя используется платформа Ethereum.

Привлечение инвестиций

Стартап BitClave, создавший децентрализованную поисковую систему BitClave Active Search Ecosystem (BASE), смог собрать $16 млн по итогам предварительного первичного предложения токенов (ICO), прошедшего с 15 сентября по 15 октября. 8 ноября начнется новый этап ICO, который, как полагает компания, принесет ей до $50 млн.

Токены BitClave получили название Consumer Activity Token (CAT). Пользователи поисковой системы BASE получают их за просмотр рекламы. В общей сложности криптовалюта CAT насчитывает 2 млрд токенов, на продажу выставлена половина. Стоимость одного токена составляет $0,07.

Компания BitClave базируется в Кремниевой долине, но авторами проекта являются российские разработчики. В июле BitClave осуществила пресейл, принесший ей $1,8 млн. В компании трудится 20 разработчиков. Основателем и гендиректором проекта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.

Поисковая система BitClave

BitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в которой рекламодатели самостоятельно, без посредников, отслеживают просмотр своей рекламы пользователями. За просмотр рекламы, а также за раскрытие рекламодателю информации о своих поисковых запросах, пользователи получают вознаграждение в криптовалюте CAT, которую можно обменять на бирже на другие валюты, обычные или виртуальные.

Основатель проекта BitClave Александр Бессонов

Выплата вознаграждения становится возможна за счет того, что рекламодатель не платит самой поисковой системе за размещение рекламы и за получение статистики пользовательских запросов, поясняет Александр Бессонов. Эти деньги получает непосредственно пользователь, что обходится рекламодателю дешевле, чем традиционное размещение рекламы.

Подсчет просмотров и причитающегося вознаграждения осуществляется с применением технологии блокчейн. По словам создателей BitClave, это позволяет пользователям поисковой системы безопасно хранить данные и предоставлять рекламодателям только ту информацию о своих поисковых запросах, которую они сочтут нужным.

Почему не Ethereum

Сотрудничество пользователей BitClave с рекламодателями оформляется с помощью смарт-контрактов Ethereum. Но, как пояснил CNews ведущий разработчик BitClave Антон Буков, пользоваться криптовалютой Ethereum для выплаты вознаграждения за просмотр рекламы на BitClave затруднительно. По словам Букова, платформа Ethereum имеет ограничения — высокие комиссии и низкая пропускная способность транзакций из-за отсутствия масштабирования. Поэтому на базе Ethereum невозможно запустить приложение с большим количеством транзакций в секунду.

Буков указывает, что сам создатель Ethereum Виталий Бутерин признает наличие этих ограничений. По его словам, они могут быть преодолены только через несколько лет, поскольку сейчас платформа Ethereum находится в стадии развития и не является готовым продуктом. Из-за текущих недостатков Ethereum для взаиморасчетов между участниками платформы BitClave будет использоваться CAT.

Что такое Ethereum

Ethereum — это открытая платформа, позволяющая использовать блокчейн вместо традиционной юридической процедуры при проведении денежных операций. Идею платформы сформулировал в 2013 г. канадский программист российского происхождения Виталий Бутерин, основатель журнала Bitcoin Magazine. В июле 2015 г. платформа начала работу.

У платформы есть своя криптовалюта — Ether. Авторы проекта позиционируют ее не только как собственно валюту, а как средство для фиксирования сделок с помощью так называемых «умных контрактов». В таком контракте оговариваются условия сделки, и он записывается в блокчейн, что делает безопасным заключение сделки с непроверенным партнером.

Ethereum пережила форк цепочки блоков после того, как в июне 2016 г. хакеры похитили у инвестиционной компании DAO монеты Ether на сумму $50 млн. С помощью форка взлом был «отмотан» назад, средства вернулись к инвесторам. Это была первая в мире операция подобного рода. Часть сообщества с ней не согласилась и отделилась в собственный проект Ethereum Classic.