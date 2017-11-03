Сотрудник Twitter в последний рабочий день заблокировал аккаунт Трампа

В последний рабочий день сотрудник соцсети Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа. Через несколько минут нормальная работа страницы была восстановлена. Призывы заблокировать аккаунт Трампа раздаются в СМИ и соцсетях достаточно часто, поскольку он нарушает правила Twitter об оскорблениях и пропаганде насилия.

Блокировка аккаунта

Аккаунт президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Twitter исчез из соцсети на одиннадцать минут вчера в районе 19:00 по нью-йоркскому времени (около 2:00 по московскому). Пользователям было непонятно, куда пропал @realdonaldtrump, а Twitter не смог оперативно ответить на запросы. Наконец, руководство соцсети подтвердило, что страница президента действительно исчезла, но была восстановлена. В качестве причины была указана «человеческая ошибка» сотрудника Twitter.

Однако в последующих сообщениях соцсеть уточнила, что аккаунт был умышленно удален взбунтовавшимся сотрудником клиентской поддержки Twitter, который отрабатывал свой последний рабочий день в компании. Внутреннее расследование инцидента продолжается. Одиннадцать минут, в течение которых аккаунт Трампа отсутствовал на сайте, ресурс The Verge называет «прекрасными». «В течение этого краткого промежутка времени президент не мог твитнуть оскорбления, хвастовство, странный синтаксис или ложную информацию о терроризме», — пишет издание.

Пользователи Twitter в целом согласились с позицией The Verge. «Я думаю, мы только что на 23 секунды стали единой нацией», «Я должен очень серьезно вам сказать, что 70 секунд, когда аккаунт Трампа в Twitter исчез, были для меня самыми счастливыми 70 секундами за год», «Проклятье, ну, теперь мы все знаем, как ощущается Ла-Ла Ленд», «Аккаунт Трампа в Twitter исчез и появился мгновения спустя — это лучшее доказательство, что события последних двух лет всего лишь результат войны между сектами путешественников во времени», — так отреагировали на событие подписчики Трампа в Twitter.

Трамп в Twitter

«Послушайте, я не люблю делать твиты», — сказал Трамп, выступая на телешоу Fox & Friends через два дня после своей инаугурации. Тем не менее, по состоянию на февраль 2017 г. на его странице насчитывалось около 34 тыс. твитов и ретвитов. То есть, в течение предшествующих восьми лет Трамп делал в соцсети в среднем по 12 публикаций в день.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не любит делать твиты

При этом, уже будучи президентом США, Трамп неоднократно нарушал правила Twitter, которые запрещают оскорбления и призывы к насилию. Даже если такое содержание присутствует в публикации неявно, аккаунт провинившегося пользователя должен быть заблокирован — временно или навсегда. Соцсеть неоднократно навлекала на себя критику из-за того, что не всегда или недостаточно быстро реагирует на подобные твиты.

Многие твиты Трампа, до сих пор не заблокированного в Twitter, содержат высказывания, которые подпадают под действие этих правил. В частности, он ретвитнул распространившийся по соцсети видеоролик, где сам президент наносит побои неизвестному человеку с логотипом телеканала CNN вместо лица. Некоторые твиты Трампа содержат оскорбления в адрес журналистов. Из-за такого поведения пользователи соцсети и СМИ неоднократно просили руководство Twitter заблокировать аккаунт президента.

Твиты о Северной Корее

Наконец, в сентябре 2017 г. президент США твитнул резкий выпад против Северной Кореи: «Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорит в ООН. Если он повторяет мысли Маленького человека-ракеты, то они долго не протянут!» «Маленьким человеком-ракетой» Трамп постоянно называет в Twitter лидера Северной Кореи Ким Чен Ына (Kim Jong-un). Представитель Северной Кореи заявил, что расценивает твит как объявление войны.

Два дня спустя после публикации твита руководство соцсети пояснило, почему аккаунт Трампа до сих пор не заблокирован. Дело в том, что Twitter усматривает в сообщениях президента событийную ценность (newsworthiness), характерную для инфорповода, поэтому не может применять по отношению к ним стандартные правила. Компания пообещала отразить свою позицию в тексте пользовательского соглашения.