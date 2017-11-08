Twitter впервые в истории увеличил длину высказывания до 280 символов

Twitter увеличил максимальную длину твита со 140 до 280 символов. Во время предварительного тестирования новой нормы лишь 5% твитов превышали старый максимум в 140 знаков, и всего 2% фраз были длиннее 190 знаков.

Новый максимум

Соцсеть Twitter увеличила максимальную длину фразы-твита со 140 до 280 символов. Сегодня новая норма будет развернута по всему миру. Это должно избавить пользователей от затруднительной необходимости быть чрезмерно лаконичными в выражении своих мыслей.

Новое правило действует для всех языков, кроме китайского, японского и корейского — там длина высказывания по-прежнему ограничена 140 символами. Компания объясняет это спецификой указанных языков: они позволяют выразить больше смыслов с использованием меньшего количества письменных знаков. Например, средняя длина твита в японском сегменте соцсети составляет 15 символов, и только 0,4% твитов достигают здесь максимума в 140 знаков.

Статистика использования символов

По статистике Twitter, при норме в 140 символов максимальной длины достигает около 9% твитов, в то время как при норме в 280 символов — всего лишь 1%. По наблюдениям компании, длинные твиты также сочиняются и публикуются быстрее, чем короткие, поскольку пользователь меньше задумывается о формулировках. Данные были получены в ходе глобального предварительного тестирования новой нормы, запущенного в конце сентября.

Twitter увеличил длину высказывания до 280 символов

Результаты тестирования показали, что пользователи вообще не особенно активно используют дополнительные символы. Всего 5% твитов превышали старый максимум в 140 знаков, и всего 2% фраз были длиннее 190 знаков. Компания отмечает, что это даже хорошо, потому что время, которое подписчики тратят на прочтение твитов, не увеличится значительно.

Происхождение старой нормы

Лимит в 140 символов был введен на заре существования Twitter по аналогии с SMS-сообщениями. Мессенджеры и подобные им приложения на тот момент еще не получили широкого распространения, и SMS оставались главным средством мобильной текстовой коммуникации. Лимит SMS составлял 160 знаков, но Twitter урезал его до 140, зарезервировав 20 символов под имя пользователя. Когда выяснилось, что не всем пользователям хватает этого пространства для выражения мысли, соцсеть задумалась о его увеличении. В 2015 г. обсуждалась идея ввести лимит в 10 тыс. знаков, как в Facebook.

Издание The Verge отмечает, что новая норма в 280 символов может отрицательно сказаться на смелости высказываний и атмосфере реального времени, которые считаются сильными сторонами Twitter. Издание полагает, что ограничение в 140 знаков является одним из источников остроумия и новостной ценности твитов. Также ресурс задается вопросом, как будет использовать дополнительные символы президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который активно пользуется соцсетью.