YouTube блокирует блоггеров с обзорами iPhone X

Видеоролики, посвященные iPhone X и выложенные на YouTube, не могут заработать на рекламе, потому что видеохостинг ограничивает их сотрудничество с рекламодателями. При этом ролики не содержат никакого контента, нарушающего правила YouTube. Возможные причины — сбой в алгоритме оценки контента или его неадекватная реакция на букву «X».

YouTube запрещает рекламу

YouTube по неизвестной причине ограничивает размещение рекламы в видеороликах, посвященных iPhone X, сообщает издание The Verge. На это, в частности, пожаловался видеоблоггер Бен Шманке (Ben Schmanke), который в начале ноября разместил на YouTube обзор, где сравнивает камеры iPhone X, Samsung S8 и LG V30.

Изначально YouTube классифицировал видео Шманке как доступное всем рекламодателям, отметив его значком зеленого доллара. Однако уже на следующий день блоггер увидел, что доллар стал желтым — это значит, что ролик может заработать деньги только от ограниченного числа рекламодателей.

По словам Шманке, никаких причин для ограничения заработка его ролика нет. За ночь он успел набрать порядка 10-20 тыс. просмотров. Напомним, с апреля 2017 г. зарабатывать на YouTube могут только те видео, которые преодолели порог в 10 тыс. просмотров.

Представитель YouTube сообщил The Verge, что проблема возникла далеко не со всеми роликами об iPhone X, поэтому о тенденции говорить нельзя. У компании и раньше наблюдались сбои алгоритма оценки и маркирования видео. YouTube борется с этим, но из-за большого потока контента, который обрабатывает этот алгоритм, устранить проблему до конца не удается. Шманке предполагает, что алгоритм мог отреагировать на присутствие буквы «X» в названии смартфона.

Похожие случаи

Похожие случаи произошли и с другими блоггерами, которые также выкладывали на YouTube ролики об iPhone X. Например, Дилан Хонг (Dylan Hong), автор небольшого технического канала, сообщил, что его ролик об аксессуарах для iPhone X тоже получил желтый значок, ограничивающий размещение рекламы. Хонг говорит, что не очень переживает о потере выручки — гораздо сильнее было удивление, вызванное неожиданной маркировкой.

YouTube не дает блоггерами заработать на обзорах iPhone X

«Я делаю супер-дружественные по отношению к рекламодателям и к семейной аудитории видео. Это просто какой-то просчет в алгоритме, из-за которого некоторые видео об iPhone X от именитых блоггеров и каналов помельче автоматически получили такую маркировку с самого начала», — отметил Хонг.

История вопроса

Несколько дней назад технические YouTube-канлы MKBHD, TLD и SuperSaf первые пожаловались в соцсети Twitter, что видеохостинг запрещает монетизацию их роликов об iPhone X. Все три обзора были посвящены извлечению iPhone X из коробки и проверке работоспособности. Для некоторых блоггеров это был первый желтый доллар — до этого YouTube никогда не ограничивал их в заработке.

Похожий случай произошел с блоггером Кейси Нейстатом (Casey Neistat). Его ролик был посвящен длинным очередям возле нью-йоркских Apple Store, в которых люди ждали возможности купить iPhone X. Несмотря на специфический авторский стиль, видео Нейстата не содержало нецензурной лексики, эротического или неприемлемого для рекламодателей контента, не разжигало ненависти и не использовало непозволительным образом популярных у семейной аудитории персонажей — то есть не делало всего того, за что YouTube может ограничить размещение рекламы в ролике.

Другие из перечисленных обзоров также не содержали этих элементов. В связи с этим некоторые пользователи Twitter начали высказывать предположения, что действия YouTube — это способ компании Google, владеющей видеохостингом, бойкотировать Apple.

Действия компании

О жалобах блоггеров в Twitter первым написал ресурс TechnoBuffalo. Через пару дней издание выяснило, что его собственный ролик о технологии Face ID в iPhone X также был демонетизирован на YouTube. В ответ на запрос видеохостинг сообщил, что в ролике использован сторонний контент. Проведя собственное расследование, TechnoBuffalo обнаружил, что у YouTube имеются претензии к музыкальному провайдеру, к услугам которого издание прибегло как раз для того, чтобы избежать подобных проблем. YouTube согласился изменить статус ролика TechnoBuffalo, но ущерб уже был нанесен.

Напомним, в августе 2017 г. авторы публикаций на YouTube получили право опротестовывать ограничение размещения рекламы в их видео. Пострадавшие авторы роликов об iPhone X обратились в компанию, и она пообещала провести переоценку статуса их работ. Монетизация обзоров Шманке и Хонга была восстановлена в течение нескольких часов.

Получив жалобу от блоггера по поводу статуса его видео, YouTube отправляет спорный ролик на рецензирование сотруднику-человеку. Нейстат и другие блоггеры требуют, чтобы сотрудники-люди просматривали ролики и присваивали им статус изначально, вместо самообучающегося алгоритма. Но право на просмотр рецензентом пока что получают только те видео, авторы которых имеют более 10 тыс. подписчиков, и такой просмотр нужно специально запрашивать.