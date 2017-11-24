Хакеры развернули автоматизированную охоту за криптовалютными кошельками

Ищут архивы Bitcoin

Эксперты по безопасности выявили массовое сканирование Сети в поисках кошельков популярных криптовалют Bitcoin и Ethereum. В частности, эксперт по безопасности Дидье Стивенс (Didier Stevens) сообщил, что его honeypot (ресурс-приманка для атак) перехватил бота, который ищет на серверах файлы, связанные с кошельками Bitcoin: wallet — Copy.dat, wallet.dat, wallet.dat.1, wallet.dat.zip, wallet.tar, wallet.tar.gz, wallet.zip, wallet_backup.dat, wallet_backup.dat.1, wallet_backup.dat.zip, wallet_backup.zip.

«Я видел пару подобных запросов года два назад, но впервые вижу такое их количество, — отметил Стивенс. — Впервые я наблюдал такие запросы в конце 2013 года, когда цены на Bitcoin в первый раз ринулись вверх».

По всей видимости, зломышленники ищут архивы кошельков Bitcoin, доступные из Сети. Добравшись до таких архивов, киберворы могут получить доступ к средствам конечных пользователей. Отметим, что цена Bitcoin как раз подобралась к отметке $8,2 тыс., так что интерес проходимцев вполне объясним.

…а также Ethereum

Другой эксперт, Димитриос Сламарис (Dimitrios Slamaris), отметил обилие «слепых» запросов к интерфейсу JSON-RPC нодов Ethereum. Этот интерфейс представляет собой программируемый API для клиентов Etehereum, которые, по идее, не должны быть доступны из Сети в принципе, тем более, что никакой авторизации данный интерфейс не поддерживает.

Кто-то ищет в Сети уязвимые кошельки криптовалют

Приложения кошельков Ethereum, установленные на пользовательских компьютерах, могут направлять к таким клиентам запросы на управление криптовалютой.

Сламарис ранее обнаружил кампанию сканирования, в результате которой злоумышленник смог похитить около 8 ETC (что примерно составляет $3,2 тыс.) из нескольких уязвимых аккаунтов.

Кроме того, Сламарис и его коллега из SANS Internet Storm Center Йоханнес Уллрих (Johannes Уллрих) обнаружили другую такую кампанию, запущенную, очевидно, с теми же намерениями.

«Криптовалюты показывают бешеный рост курсов относительно доллара, и понятно, что злоумышленники будут активно пытаться и дальше искать способы красть их, — говорит Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. —Обладателям кошельков имеет смысл уделять повышенное внимание защите своих накоплений и всеми возможными способами предотвращать возможность несанкционированного доступа к ним».

Пользователям и организациям, владеющим кошельками Ethereum, и нуждающимся в сохранении доступа к ним через интернет, рекомендуется отключить возможность входящих запросов через JSON-RPC или перенаправлять их через прокси-сервер с фильтрами, пропускающими только авторизованных клиентов, говорит эксперт.