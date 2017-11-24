Пользователям будут платить за добычу биткоинов на их домашних ПК

Китайская компания Baidu запустила сервис, который будет арендовать у граждан неиспользуемые мощности их домашних ПК и широкополосного подключения. Компания говорит, что эти ресурсы помогут интернет-платформам быстрее доставлять контент. Эксперты считают, что проект будет заниматься добычей биткоинов.

Сервис «Золотой рудник»

Китайский поисковый гигант Baidu предлагает пользователям интернета деньги за то, чтобы использовать свободные вычислительные ресурсы их домашних компьютеров и широкополосного подключения к Сети в работе различных интернет-сервисов. В частности, эти ресурсы должны помочь платформам, которые занимаются прямой трансляцией, сделать загрузку контента более быстрой, а отображение видео более гладким. Новый сервис получил название Baidu Jinkuang, что переводится примерно как «золотой рудник Baidu».

Baidu не говорит об этом прямо, однако отраслевые СМИ, эксперты по криптовалютам и обычные пользователи в Китае уверены, что излишки ресурсов домашних ПК будут также использоваться для майнинга биткоинов. В частности, Ху Юнцзюнь (Hu Yongjun), главный операционный директор криптовалютной платформы Huangpu Community, уверен, что «добыча биткоинов может быть одним из способов применения», и что это «генерирует ажиотаж для привлечения пользователей, потому что биткоин сейчас очень популярен».

Технические особенности

Однако стать участником Baidu Jinkuang может не каждый пользователь. У компьютера должен быть как минимум 16-ядерный процессор, хранилище объемом не менее 64 ГБ и широкополосное подключение с пропускной способностью 1 гигабит и более. ПК будут подключены к сети доставки контента, организованной по принципу равноправных узлов, что даст их владельцам возможность делиться неиспользуемыми ресурсами широкополосного подключения.

Китайский поисковый гигант Baidu займется добычей биткоинов на домашних ПК

Как сообщает онлайн-группа майнеров BitMiner, на одном среднестатистическом домашнем ПК можно добыть один биткоин за 4,5 года. Несмотря на запрет биткоиновых обменников в Китае, майнинг там по-прежнему никак не регулируется, и владеть криптовалютой тоже не запрещается. По данным Центра изучения альтернативных финансов Кембриджского университета, в Китае находятся четыре из пяти крупнейших майнинговых проектов, там же сосредоточено 70% вычислительной мощности сети Bitcoin.

Запрет на торговлю биткоинами

В сентябре 2017 г. стало известно, что китайские власти намерены закрыть в стране все биржи, где можно обменять биткоин. Центральный банк Китая уже составил черновую инструкцию, которая запрещает местным платформам иметь сервисы торговли этой криптовалютой. Ситуация с криптовалютами в Китае серьезно осложнилась, когда биткоин резко подорожал, поскольку это увеличило риск спекуляций со стороны китайских инвесторов. По словам аналитиков и инвесторов, одна из причин роста биткоина в прошлом году заключалась в том, что китайцы начали использовать монеты как способ сделать ставку на падение юаня. В связи с ростом спекуляций власти и запретили обмен биткоина.

В результате большая часть обменной деятельности была перенесена в подполье, где пользователи могут отправлять друг другу криптовалюту, используя частные адреса, выполняющие роль сейфов. Такой обмен криптовалют власти Китая на сегодняшний день контролировать не могут.

Запрет ICO

В начале сентября 2017 г. Народный банк Китая сообщил на своем сайте о завершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO). По данным регулятора, более 90% ICO являются потенциальными нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мошенничеству в финансовой сфере. Доля проектов, привлекающих средства для инвестиций, не превышает 1%, сообщили представители ЦБ Китая.

Согласно официальной позиции Центробанка, все ICO в стране с этого дня стали считаться незаконными. Регулятор намерен строго наказывать за подобные нарушения в будущем. Одновременно он пригрозил правовыми последствиями за уже завершенные ICO. Несмотря на жесткий запрет ICO, в соответствующем заявлении ЦБ Китая не упоминались существующие криптовалюты, такие как эфир или биткоин.