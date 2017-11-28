Mail.Ru выпустила «убийцу жестких дисков»

Компания Mail.Ru выпустила приложение, которое заставляет облачные хранилища, подключенные к компьютеру, выглядеть как диски памяти самого устройства. Это упрощает пользователю доступ к файлам, размещенным в облаке. Приложение не имеет аналогов в России.

Запуск Диск-О:

Mail.Ru Group выпустила приложение «Диск-О:», предназначенное для управления облачными хранилищами, подключенными к ПК. Как поясняют разработчики, «Диск-О»: «превращает облака пользователя в жесткие диски». По их словам, доступ к облачным файлам через Диск-О: будет таким же быстрым, как и к файлам, хранящимся в памяти самого компьютера. Компания называет новое приложение «убийцей жестких дисков» и предлагает пользователям начать хранить все данные в облаках.

По словам руководителя направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егора Ганина, в России Диск-О: первый в своем роде, однако у него есть три аналога за рубежом — приложения Cyberduck, Expandrive и Odrive. Удобство Диск-О:, по мнению Ганина, должны оценить в первую очередь специалисты по созданию контента — дизайнеры, фотографы, видеооператоры, блогеры и т. д.

Как это работает

По словам разработчиков, «Диск-О»: избавляет пользователя от необходимости совершать последовательность из нескольких действий, чтобы разместить файл в облачном хранилище. Благодаря приложению хранилища отображаются на ПК как физические диски собственной памяти компьютера. Пользователь получает доступ к файлам сразу после подключения хранилища, в котором они содержаться. Поскольку Диск-О: позволяет работать с каждым файлом в облаке напрямую, скорость работы повышается. Чтобы начать пользоваться приложением, нужно просто установить его на ПК и подключить облачные сервисы.

Интерфейс приложения Диск-О:

Пока что «Диск-О»: может работать только с двумя российскими облачными хранилищами: Облако Mail.Ru и Яндекс.Диск. Однако уже до конца 2017 г. разработчики обещают добавить поддержку Google Drive, Dropbox, OneDrive и других сервисов. «Диск-О»: был выпущен в двух версиях — для Windows и MacOs. Как пояснили в компании по просьбе CNews, выпуск приложений для Android и iOS пока не планируется, поскольку в них нет потребности. Однако если пользователи выразят заинтересованность в мобильных версиях, Mail.Ru готова задуматься о возможности их разработки.

Облака Mail.Ru

Как ранее писал CNews, в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». Они дают корпоративным клиентам возможность хранить на серверах Mail.Ru резервные копии файлов, в том числе бекапы, логи, медиаконтент, научные, статистические данные и рабочие архивы, то есть такие файлы, к которым обращается небольшое количество пользователей, и делает это нечасто.

Клиент платит лишь за реально используемый объем хранилища, дополнительное место предоставляется автоматически. Оценка объема, занимаемого клиентом на сервере, производится каждый час. Оплата осуществляется за количество гигабайт в месяц. «Облако для архивов» размещает данные клиента в двух экземплярах в разных дата-центрах на случай непредвиденных ситуаций.

Также в декабре 2016 г. Mail.Ru объявила о перезапуске проекта «Mail.Ru для бизнеса», который теперь представляет собой платформу сервисов типа b2b («бизнес для бизнеса»). Ранее этот проект состоял просто из почты и сопутствующих инструментов.

В январе 2017 г. Mail.Ru запустила сервис «горячего» хранения данных Hotbox, созданный на базе Облака для бизнеса. Новый сервис предназначен для клиентов, которым приходится хранить и раздавать большое количество файлов. Это могут быть популярные медиасервисы, интернет-сми, сайты с пользовательским контентом (UGC) или разработчики мобильных приложений. Hotbox рассчитан на высокие нагрузки и быстрый доступ к файлам.