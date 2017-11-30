Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами

После вмешательства Администрации Президента учредители Института развития интернета прекратили конфликт между собой. Новым главой института должен стать экс-президент МКС Сергей Петров, активно продвигавший идеи борьбы с интернет-пиратством.

Институт развития интернета возвращают к жизни

Как стало известно CNews, совет Института развития интернета (ИРИ) в ближайшее время рассмотрит вопрос о назначении нового директора организации. Об этом CNews рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией в ИРИ.

По словам собеседников издания, новым главой ИРИ планируется назначить председателя правления Медиа-коммуникационного союза (МКС) Сергея Петрова. Петров стоял у истоков создания ИРИ и входит в совет института. Ранее Петров был президентом МКС.

Как поругались учредители ИРИ

Напомним, с лета 2017 г. у ИРИ нет директора. 1 июля 2017 г. закончился контракт руководителя Института Екатерины Рудых, которая ушла в декретный отпуск. Относительно кандидата на пост главы института возникли противоречия между учредителями ИРИ.

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко и руководитель Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников предложили на этот пост юриста РОЦИТ Максима Буянова. Против этого назначения выступил другой соучредитель ИРИ, советник Президента России по вопросам интернета Герман Клименко.

По уставу ИРИ директор института выбирается двумя тремя голосов. Совет проголосовал за Буянова, однако Клименко стал саботировать процесс и отказался ставить подпись под протоколом голосования.

Сергей Петров, чье назначение главой ИРИ ожидается в ближайшее время

Поскольку Клименко занимает пост председателя совета ИРИ, без его подписи решение об избрании Буянова не могло вступить в силу. Сам Клименко говорил CNews, что протокол голосования был поддельным.

В конфликт вмешалась Администрация Президента

По словам источников CNews, ситуация была разрешена после вмешательства Алексея Гореславского, с недавних пор курирующего вопросы интернета в Администрации Президента. В связи с этим РАЭК и РОЦИТ отказались от продвижения кандидатуры Буянова и согласились на компромиссный вариант c назначением Сергея Петрова.

Ассоциация МКС, которую возглавлял Петров, организована телекоммуникационными и медиа-компаниями. Ее членами являются «СТС-Медиа», «Триколор-ТВ», «Ростелеком», «Эр-Телеком» и другие компании.

МКС известна тем, что в 2015 г. предлагала запретить один из основополагающих протоколов интернета UDP для борьбы с торрент-трекерами. Ассоциация также была соавторами недавно принятых законов об ограничениях работы VPN-сервисов и регулировании деятельности мессенджеров. Недавно Минкомсвязи назначило МКС одним из экспертов по блокировке зеркал пиратских сайтов.

Чем занимался ИРИ

ИРИ был образован был образован в 2015 г. Учредителями института выступили РАЭК, РОЦИТ, МКС, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Герман Клименко. Автором идеи создания института считался Вячеслав Володин, в то время занимавший пост заместителя главы Администрации Президента и курировавший, в том числе, вопросы интернета.

Позднее Президент России Владимир Путин поручил ИРИ поручил написать программу долгосрочного развития интернета. В конце 2015 г. ИРИ организовал встречу Путина с представителями интернет-индустрии, в ходе которой президент предложил Клименко стать своим советником.

Проект программы развития интернета вместе с восемью дорожными картами по различным направлениям были написаны, но так и не были утверждены. Кроме того ИРИ продвигал идею о выборе госмессенджера для чиновников и развивал проекты в области телемедицины и «умных городов».

ИРИ существовал за счет государственных грантов (институт получил таким образом несколько десятков миллионов рублей). Однако в конце 2016 г. Володин ушел из Администрации Президента и стал спикером Госдумы. С этого момента у института начались не лучшие времена: большинство сотрудников ИРИ покинули организацию, институт также отказался от аренды офиса в «Москва-сити» и заметно сократил свою активность.

Как ИРИ «подставил» регулятора доменных зон

В 2015 г. ИРИ вошел в число учредителей Координационного совета национального домена сети интернет (КЦ) - регулятора доменных зон .Ru и .РФ. По новому уставу КЦ, принятом в том же году, основные решения организации принимаются советом учредителей, причем все они должны присутствовать на собрании.

Ввиду отсутствия у ИРИ легитимного руководителя КЦ не мог провести совет учредителей и решить ряд процедурных вопросов, сетовал директор КЦ Андрей Воробьев. Однако затем собрание все-таки прошло, а на совет от лица ИРИ пришел Сергей Плуготаренко, доверенность которому выписала Екатерина Рудых. В разговоре с корреспондентом CNews Герман Клименко выражал удивление, как такая доверенность могла появиться.

Собеседники CNews отмечают, что в нынешнем виде значимость ИРИ не понятна. С лета 2017 г. Клименко перенес свою активность в новую структуру - Фонд ИРИ, созданную вместе с Ассоциацией компаний интернет-торговли. Но интерес к ИРИ сохраняют в Администрации Президента.

В пресс-службах ИРИ, ФРИИ и МКС от комментариев по поводу назначения директора института отказались. Сергей Плуготаренко и Сергей Гребенников не смогли ответить на вопросы CNews. Сергей Петров заявил, что ему «ничего не известно» от предстоящих выборах директорах ИРИ. Герман Клименко на вопрос об избрании Петрова ответил, что это «возможно».