Все домены Рунета отдадут во власть «Ростелекома»

Как стало известно, «Ростелеком» обсуждает возможность получения контроля над функциями «Технического центра интернета» - технического оператора доменных зон .RU, .РФ и .SU. Это обеспечит государству контроль над инфраструктурой российского интернета.

«Ростелеком» берет под контроль ТЦИ

«Ростелеком» обсуждает вопрос получения функций технического оператора доменных зон Рунета, которыми сейчас занимается «Технический центр интернета» (ТЦИ). Об этом CNews рассказали несколько источников в интернет-сфере и в органах госвласти.

Что такое ТЦИ и чем он отличается от КЦ

ТЦИ отвечает за работу корневых серверов зон .RU, .РФ и .SU. Организация имеет форму акционерного общества (АО), 75% акций компании принадлежат Координационному центру национального центра сети интернет (КЦ), 25% Фонду развития интернета (ФРИ).

КЦ выполняет функции регулятора доменных зон .RU и .РФ: определяет правила регистрации доменных имен, аккредитует регистраторов доменов и т.д. ФРИ выполняет аналогичные функции в зоне .Su.

ТЦИ получает денежные средства от доменных регистраторов за каждый зарегистрированный ими домен. По итогам 2016 г. выручка организации составила 480 млн руб., чистая прибыль 41 млн руб. В качестве одного из вариантов передачи возможна покупка «Ростелекомом» ТЦИ, говорят собеседники CNews. Также не исключено, что перед этой сделкой КЦ выкупит у ФРИ его долю в ТЦИ.

«Ростелеком» «должен справиться» с доменами

Гендиректор ТЦИ Алексей Платонов подтвердил CNews, что возможность передачи функций его организации «Ростелекому» сейчас обсуждается. «Надеюсь, что это произойдет с сохранением тех материальных и кадровых ресурсов, которые есть у ТЦИ, - говорит Платонов. – Со своей стороны могу заверить, что сделаю все для обеспечения бесперебойности работы доменных зон в случае такой передачи».

«Ростелеком» может получить функции оператора доменных зон .RU, .РФ и .SU

Председатель совета ФРИ Алексей Солдатов говорит, что он также слышал о возможной передаче функций ТЦИ в «Ростелекомом», но окончательные параметры еще не ясны. «Думаю, что «Ростелеком» справиться с данной задачей», - выразил надежду Солдатов.

«Ростелеком» уже владеет MSK-IX, на базе которой работает ТЦИ

Информация об интересе «Ростелекома» к доменной сфере подтверждается и данными из базы «Контур-Фокус». В конце октября было зарегистрировано ООО «Технический центр интернета» (ТЦИ). Учредителем ООО ТЦИ выступает «РТК-ЦОД» - структура, выполняющая функции центра компетенций «Ростелекома» в области центров обработки данных и облачных сервисов.

Таким образом, «Ростелеком» создал организацию, совпадающую по фирменному наименованию с АО ТЦИ, но имеющую другую форму собственности. Отметим, что «РТК-ЦОД» создан на базе группы дата-центров Safedata, приобретенной «Ростелекомом» в 2015 г.

Данная группа, в числе прочего, владеет первой и крупнейшей в России точкой обмена интернет-трафиком MSK-IX. Именно на базе инфраструктуры MSK-IX работает ТЦИ. В связи с этим один из собеседников CNews отмечает, что передача ТЦИ «Ростелекому», который уже владеет MSK-IX, будет логичной.

Напомним, о безопасности инфраструктуры Рунета власти задумались в конце 2014 г., когда на базе Совета безопасности прошли учения возможного отключения России от интернета из-за рубежа. После этого стали обсуждаться варианты того, как государство могло бы установить контроль над доменными зонами Рунета.

О контроле государства над доменами говорится, в том числе, и в законопроекте «О критической инфраструктуре интернета», разработанном Минкомсвязи. В то же время работу доменных зон на глобальном уровне координирует американская корпорация ICANN, которая и уполномочила КЦ на управление зонами .RU и .РФ. Один из источников CNews говорит, что в связи с этим и прорабатывается схема с передачей «Ростелекому» функций не КЦ, а именно ТЦИ.

Директор КЦ Андрей Воробьев заявил, что вопрос о замене технического оператора зон .RU и .РФ может быть решен только управляющими органами организации. Но в повестку заседания совета КЦ, намеченного КЦ на 25 декабря 2017 г., такой пункт не внесен. А дата собрания учредителей КЦ вообще не определена, говорит Воробьев.

В пресс-службах Минкомсвязи и «Ростелекома» к моменту публикации не ответили на вопросы CNews.