Apple с огромной скидкой покупает Shazam

Apple вот-вот объявит о покупке сервиса для распознавания музыки Shazam за $400 млн. При этом по итогам последнего раунда финансирования сервис оценивался в $1,02 млрд. Apple желает получить возможность влиять на соглашения Shazam с различными стриминговыми платформами. Также она заинтересована в технологиях дополненной реальности, используемых сервисом.

Apple покупает Shazam

Компания Apple окончательно договорилась о приобретении приложения для распознавания музыкальных композиций Shazam, сообщает ресурс TechCrunch. Большинство источников издания утверждают, что сумма сделки составляет $400 млн. Официальное заявление о ней ожидается уже на этой неделе.

При этом после своего последнего раунда финансирования в 2015 г. Shazam оценивался в $1,02 млрд. В общей сложности с 2002 г. сервис привлек $143,5 млн инвестиций от таких структур как Kleiner Perkins, DN Capital, IVP, Sony Music, Universal Music и Access Industries, которой принадлежит Warner Music.

Положение Shazam

Shazam дает пользователю возможность идентифицировать песню, телепередачу, кинофильм или рекламный ролик в течение нескольких секунд. Для этого приложению нужно всего лишь захватить музыкальный или визуальный фрагмент из этого произведения. Потом сервис дает ссылку, пройдя по которой произведение можно приобрести.

Shazam был основан в 1999 г., задолго до эпохи приложений, изначально доступ к сервису осуществлялся с помощью SMS-сообщений. Приложение добилось показателя более чем в 1 млрд скачиваний по состоянию на сентябрь 2016 г.

Приложение Shazam предназначено для распознавания музыкальных композиций

Однако в финансовом 2016 г., который закончился для компании в сентябре 2017 г., выручка составила всего $54 млн, а потери — $5,3 млн. Выручка показала рост после спада, который наблюдался между 2014 г. и 2015 г. Потери также уменьшились по сравнению с 2015 г., когда они достигли 16,6 млн фунтов стерлингов.

Что нужно Apple

Apple заинтересована в технологиях распознавания звука, разработанных в Shazam. Кроме того компания сэкономит на комиссии, которую выплачивает Shazam за то, что приложение отсылает пользователей в iTunes Store для покупки контента. По данным Wall Street Journal, эти выплаты составили большую часть выручки Shazam в 2016 г.

Однако похожие договоренности есть у Shazam и с другими стриминговыми платформами, такими как Spotify и Google Play Music, которые являются конкурентами iTunes. Эти сервисы получают благодаря Shazam более 1 млн кликов в день, пишет Wall Street Journal. В целом эта практика повышает продажи цифрового контента на 10%. Также у Shazam подписан договор с социальной сетью Snapchat. Выкупив сервис, Apple получит возможность влиять на эти соглашения. Примечательно, что Snapchat также делал Shazam предложение о покупке.

Также Apple может быть заинтересована в технологиях дополненной реальности, созданных в Shazam, полагает издание The Verge. В этом году сервис запустил платформу дополненной реальности, основную на распознавании изображений. Платформа позволяет пользователю отсканировать журнал, книгу, постер, рекламное объявление или другой продукт, после чего сервис может проиграть трехмерную анимацию, визуализацию продукта или 360-градусное видео. Отталкиваясь от этой технологии, Apple сможет создать конкурента Google Lens, считает издание.