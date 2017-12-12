«Белые списки» в Рунете заработают весной 2020

Программа «Цифровая экономика» предполагает передачу саморегулируемой организации функции мониторинга и блокировки противоправной информации в интернете. К марту 2020 г. в России должна заработать система фильтрации интернет-трафика в интересах детей на основе «белых списков».

Разобраться с причинами появленият противоправной информации в интернете

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» предполагает повышение эффективности борьбы с противоправной информацией в интернете и привлечение к этой работе саморегулируемых организаций (СРО). Документ был разработан Центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка.

В первую очередь, предлагается провести анализ появления в российском интернете противоправной информации, эффективности применения средств блокировки и фильтрации такого рода информации. Соответствующая исследовательская работа должна будет включать в себя оценку основных угроз и рисков распространения противоправной информации, оценку каналов ее распространения, описание применяемых средств блокировки и их фильтрации.

По результатам исследовательской работы планируется разработать архитектуру системы мониторинга противоправной информации и рекомендации по фильтрации, блокировке и удалению этой информации на базе саморегулируемых организаций. В том числе предлагается определить ресурсы для создания такой системы и разработать методику оценки таких ресурсов.

Также планируется определить механизмы регулирования, надзора и поддержки саморегулируемых организаций в области ИКТ, в том числе в области контроля за информационным содержанием ресурсов.

Блокировками в интернете займутся саморегулируемые организации

Далее предполагается создание механизмов по предотвращению появления в российском интернете противоправной информации, включая механизмы ее удаления на базе СРО. С этой целью до осени 2018 г. Минкомсвязи совместно с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Цифровая экономика» проведут выбор СРО в области или сформируют предложения по созданию новых организаций.

«Цифровая экономика» несет россиянам саморегуляцию и «белые списки» сайтов Рунета

Параллельно планируется разработать и утвердить регламент информационного взаимодействия саморегулируемых организаций в рамках предотвращения появления в российском интернете противоправной информации. До конца 2019 г. планируется реализовать проект по созданию единой системы мониторинга противоправной информации в российском интернете на базе СРО.

Такая система будет обеспечивать контроль за содержимывм ресурсов в интернете, включая фильтрацию, блокировку и удаление противоправной информации. Федеральному бюджету создание такой системы обойдется в 290 млн руб.

Фильтрация интернета для детей

Еще одна инициатива из проекта плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» - введение в эксплуатацию национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми. С этой целью в начале 2019 г., по результатам опытной эксплуатации, планируется доработать требования к системе фильтрации интернет-трафика.

Полнофункциональная версия системы фильтрации интернет-трафика, по плану, должна будет заработать к началу 2020 г. В промышленную эксплуатацию систему планируется запустить к марту 2020 г. По сути речь идет о создании «белого списка» - ограниченного списка ресурсов, на которые смогут заходить дети.

Ответственными за данный проект будут Минкомсвязи и АНО «Аналитический центр при правительстве». Из федерального бюджета на эту систему предлагается выделить 140 млн руб.

Идеи «Лиги безопасного интернета»

Напомним, в конце 2000-х в России появилось несколько общественных организаций, занимающихся борьбой с противоправной информацией в интернете - в частности, с детской порнографией. Это были «Центр безопасного интернета», «Дружественный Рунет» и «Лига безопасного интернета» (ЛБИ). Наиболее влиятельная оказалась ЛБИ: ее создал глава фонда Marshall Capital Partners Константин Малофеев, а попечительский совет лиги возглавил занимавший в тот период пост министра связи Игорь Щеголев (сейчас он является помощником президента).

Впоследствии ЛБИ поглотила остальные организации в данной сфере. В 2011 г. Лига разработала законопроект о блокировках в интернете, который предполагал создание централизованного реестра запрещенных сайтов. Сама ЛБИ готова была взять на себя функции оператора данного реестра.

В 2012 г. были утверждены поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» о введении реестра запрещенных сайтах. Соответствующие функции были возложены на Роскомнадзор, но закон предусмотрел возможность привлечения к данной работе и общественной организации. Об этом же говорилось и в Постановлении Правительства, регламентирующем работу реестра.

Однако летом 2012 г. министром связи стал Николай Никифоров. После этого Минкомсвязи иницировало создание собственной общественной организации «Чистый интернет». Но в итоге никакая общественная организация не была привлечена к управлению процессом блокировки сайтов, и соответствующим реестром полностью управляет Роскомнадзор.

Помимо блокировки запрещенных сайтов - «черного списка» - ЛБИ давно ведет работы на созданием «белого списка» ресурсов, на которые смогут заходить дети. В 2012 г. в Костромской области планировалось проведение эксперимента по работе данного списка, однако против выступил Никифоров.

Исполнительный директор ЛБИ Денис Давыдов выступает за передачу СРО функций управления блокировками интернет-сайтов. «В такого рода СРО должны будут входить сами интернет-компании, например, Mail.ru и «Яндекс», чтобы правильно руководить процессом, - считает Давыдов. - В прошлом году в Евросоюзе уже была создана подобная организация, причем там на удаление противоправной информации интернет-ресурсам предоставляется одни сутки, тогда у нас трое».

В то же время Давыдов не знает, какую именно СРО хотят выбрать авторы документов к программе «Цифровая экономика». Относительно «белого списка» Давыдов также поддерживает создание такой системы, но сомневается, что этим будет заниматься «Лига безопасного инетрнета». Скорее всего, систему «белых списков» организует само государство, полагает глава ЛБИ.

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк считает, что сама идея передачи функций управления блокировками интернет-сайтов СРО выглядит положительной. «Однако вызывают опасения то обстоятельство, что в качестве СРО будет назначена некая сомнительная организация, - говорит Козлюк. - Идеальным же вариантом будет создание централизованной судебной инстанции, которая будет принимать решения о блокировках тех или иных сайтов на основе принципа состязательности сторон и понимая особенности работы интернета».