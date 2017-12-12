Экс-вице-президент Facebook заявил, что соцсеть уничтожает общество

Бывший топ-менеджер Facebook подверг компанию жесткой критике, заявив, что соцсеть разрушает общество. По его мнению, через Facebook можно заставить огромные массы людей делать все, что угодно.

Заявление бывшего сотрудника

Бывший топ-менеджер компании Facebook Чамат Палихапития (Chamath Palihapitiya) заявил, что социальные сети подрывают механизм работы общества. Заявление было сделано во время интервью в Стэнфордской высшей школе бизнеса.

«Краткосрочные, подпитываемые дофамином циклы обратной связи, которые мы создали, разрушают то, как работает общество. Нет гражданского дискурса. Нет сотрудничества. Дезинформация. Искажение истины. И это не проблема Америки. Речь идет не о российских объявлениях. Это глобальная проблема. Так что мы прямо сейчас находимся в действительно плохом положении, по моему мнению», — отмечает Палихапития. Под «циклами обратной связи» понимаются лайки, репосты, комментарии и прочие инструменты быстрого отклика в соцсети.

Палихапития присоединился к Facebook в 2007 г. и продвинулся по служебной лестнице до поста вице-президента по увеличению количества пользователей. Сейчас он заявляет, что чувствует «огромную вину» за то, какую именно компанию помог построить.

«Мне кажется, мы создали инструменты которые разрывают на части ткань общества», — признался Палихапития. Он порекомендовал присутствующим взять долгий перерыв от времяпровождения в социальных медиа.

Бывший вице-президент не обошел вниманием и фигуру лично Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

«Если ты сидишь в кресле, и у тебя хороший поток сделок, и есть ценный капитал, и тебе сопутствует сильный ветер технологических изменений… со временем ты становишься одним из двадцатки [наиболее успешных компаний], и выглядишь как гений. Никто не хочет признать это, но это гребаная правда», — сообщил Палихапития.

Не только Facebook

Палихапития высказал критику в адрес не только Facebook, но и онлайн-экосистемы в целом. В частности, он привел в пример недавний инцидент в Индии. В мая 2017 г. жители маленькой деревни в штате Джаркханд линчевали в общей сложности семерых ни в чем не повинных людей — после того, как в мессенджере WhatsApp распространилась ложная информация о случаях похищения детей.

Бывший вице-президент компании Facebook Чамат Палихапития

Четверо из убитых были приезжими. Увидев в WhatsApp сообщение о том, что они могут быть похитителями детей, жители деревни решили обезопасить свое потомство, убив гостей. Когда четверо «похитителей» увидели разъяренную толпу, они попытались сбежать, но один из них был пойман и убит. Позднее жители деревни сумели поймать и остальных, которые разделили участь товарища.

Остальные убитые были местными жителями. Вчетвером, в сопровождении своей пожилой бабушки, они ехали в джипе по делам строительства. Автомобиль был остановлен, и у всех, кто находился внутри, потребовали удостоверение личности. Поскольку только один мужчина имел при себе документы, остальных троих вытащили из салона и избили до смерти. Не избежала побоев даже пожилая женщина. Джип был сожжен. По свидетельству выжившего мужчины, полиция стояла рядом и наблюдала за действиями толпы.

«Вот с чем мы имеем дело. Теперь представьте, что это доведено до предела, и плохие актеры уже сейчас манипулируют большими группами людей, чтобы те делали все, что угодно. Это действительно, действительно плохое положение вещей», — заявил Палихапития. Он сообщил, что старается использовать Facebook настолько редко, насколько это возможно, и что его детям «не позволено использовать это дерьмо».

Бывшие сотрудники о Facebook

Из людей, которые помогли создать Facebook, Палихапития не единственный, кто его критикует. В ноябре один из ранних инвесторов соцсети Шон Паркер (Sean Parker) сообщил, что он стал убежденным противником социальных медиа, и что Facebook преуспел, «используя уязвимость в человеческой психике».

Бывший продуктовый менеджер Facebook Антонио Гарсия-Мартинес (Antonio Garcia-Martinez) утверждает, что Facebook влияет на пользователей на основании собранных о них данных гораздо глубже, чем компания признает это. Гарсия-Мартинес написал книгу о своей работе в Facebook под названием «Обезьяны хаоса».