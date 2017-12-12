Павел Дуров начнет монетизировать Telegram в будущем году

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров оценил вероятность продажи сервиса как нулевую и рассказал о планах его монетизации в следующем году. По словам Дурова, собранные деньги будут использованы исключительно для расширения Telegram.

Павел Дуров монетизирует Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров намерен монетизировать мессенджер в начале следующего года. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, отметив при этом, что средства будут собраны ровно в таком объеме, какой необходим для финансирования работ по расширению сервиса. Дуров не уточнил, каким именно способом будет произведена монетизация, зато пообещал анонсировать «нечто очень значительное» в 2018 г.

При этом, основатель популярного мессенджера исключил любую возможность продажи Telegram. Он рассказал, что его детищем интересовались «серьезные люди из Силиконовой долины», которые оценивали Telegram в диапазоне от $3 млрд до $5 млрд.

«Даже за $20 млрд он не продается. Даю пожизненную гарантию», — коротко оценил Дуров перспективы продажи мессенджера.

Инвестиции в биткойны принесли Дурову миллионы

Павел Дуров также рассказал, как он покидал Россию после продажи социальной сети ВКонтакте. По его словам, 4 года назад он инвестировал в биткойны $1,5 млн, заплатив по $750 за каждый. К этому моменту их стоимость составляет уже $33,5 млн. Примерно в тот же период основатель Telegram инвестировал средства в экономику островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис, что позволило ему стать гражданином этой страны. Дуров оптимистично высказался о будущем криптовалют, назвав их «цифровым золотом».

«Запуск нового популярного мессенджера — дело особенно интересное, когда фоном происходят настолько необычные явления, как криптовалюты, - сказал Павел Дуров. — Не секрет, что многие криптовалютные сообщества сейчас пришли к использованию Telegram».

Павел Дуров считает криптовалюты «цифровым золотом»

Встречу с журналистами Bloomberg Павел Дуров провел в своем новом офисе в Дубае, который, судя по всему, стал штаб-квартирой Telegram. Ранее СМИ сообщали о том, что сотрудники компании работали или продолжают работать из Берлина, Лондона, Сингапура и Санкт-Петербурга. Имена большей их части не разглашаются, как и местонахождение серверов Telegram. По словам Дурова, это сделано в целях корпоративной безопасности. Он вспомнил, как одного из членов команды Telegram в Сан-Франциско пытались завербовать агенты ФБР. Дубай Дуров выбрал, по его признанию, из-за нулевого налогообложения.

«Для меня это принципиальный вопрос, — сказал Павел Дуров. — На Западе многие люди даже не представляют, насколько налогообложение ограничивает возможности бизнеса. К концу года там в виде налогов может отдаваться половина выручки. Получается, что 180 дней в году ты работаешь на правительство. Думаю, есть куда более лучшие способы использования денег на благо общества».

При этом, Дуров заметил, что ОАЭ — достаточно консервативное государство, как в социальном, так и в религиозном аспекте.

«Мне было бы гораздо тяжелее здесь жить, если бы я был геем, злоупотреблял спиртным или ел свинину», — пошутил Дуров.

На Telegram Дуров тратит собственные деньги

О монетизации Telegram Дуров говорит не впервые. Полтора года он назад он озвучил идею предоставления сторонним разработчикам возможности создания собственных сервисов на базе Telegram. Сама компания могла бы получать процент с их прибыли.

Тогда же Павел Дуров признался, что на поддержку Telegram ежемесячно уходит примерно по $1 млн его собственных денег. По его словам, он может позволить себе такие расходы «в обозримом будущем», но не на постоянной основе. От поддержки венчурных фондов, готовых инвестировать в мессенджер, Дуров тогда отказался.

Уже в этом году на Telegram оказывало давление государство. Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой войти в Реестр ОРИ, пригрозив в противном случае блокировкой сервиса. К давлению на Telegram подключилось и ФСБ: служба заявила, что террористы, устроившие теракты в петербургском метро, пользовались этим мессенджером.

Дуров сначала заявил, что Telegram не будет предоставлять переписку своих пользователей ни российским властями, ни спецслужбам каких-либо стран мира. Однако позднее изменил свое решение, отметив, что сотрудничество же с российскими властями будет осуществляться только с целью удаления материалов, пропагандирующих терроризм, наркотики, призывы к насилию и детскую порнографию, а также для борьбы со спамом. После этого Роскомнадзору были предоставлены контактные данные Telegram и компания вошла в Реестр ОРИ.