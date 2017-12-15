Гендиректором «Яндекса» стала главный кадровик

HR-директор российского «Яндекса» назначена гендиректором компании. Основные направления в руководстве компании сейчас распределены между тремя топ-менеджерами.

Елена Бунина - новый гендиректор «Яндекса»

Гендиректором российского «Яндекса» назначена HR-директор компании Елена Бунина. Новую должность она заняла 1 декабря 2017 г.

Как сообщило ТАСС, будучи гендиректором, Елена Бунина продолжит при этом занимать должность HR-директора. В своем новом качестве она будет представлять интересы «Яндекса» в работе с партнерами и на официальных мероприятиях.

Елена Бунина работает в «Яндексе» с 2007 г. Она создавала Школу анализа данных, в которой сейчас руководит отделением компьютерных наук. Бунина - доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ. Должность HR-директора «Яндекса» она заняла в 2011 г.

Руководство на троих

За последние несколько недель руководство российской компанией «Яндекс» оказалось распределено между несколькими людьми.

После ухода из компании в конце ноября 2017 г. прежнего гендиректора Александра Шульгина, позже возглавившего Ozon, текущее руководство бизнеса перешло к операционному директору Грегу Абовскому, который также отвечает за все финансовые вопросы и экспериментальные направления.

Елена Бунина - новый гендиректор российского «Яндекса»

Технический директор Михаил Парахин руководит развитием поискового портала и за технологическое развитие компании в целом. Он пришел в «Яндекс» в 2015 г. из Microsoft, и курировал работу нескольких отделов разработки, отвечающих за ранжирование, лингвистику и качество поиска.

Всей группой компаний «Яндекс» по-прежнему руководит Аркадий Волож.