Умер пионер российского интернета Валерий Бардин

26 декабря 2017 г. в Москве скончался один из создателей российского интернета Валерий Бардин.

Как рассказала ТАСС супруга Валерия Бардина, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Бардин родился 6 января 1954 года. Закончив Московский инженерно-физический институт, работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, ныне известном как Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

В Институте им. Курчатова в конце 1980-х г.г. Валерий Бардин с коллегами занимался разработкой компьютерной сети, которая в начале 1990-х впервые в СССР получила подключение к интернету.

Валерий Бардин участвовал в большом количестве ИТ-проектов, включая первые российские интернет-провайдеры «Демос» и «Релком», разработку советской ОС ДЕМОС, первого новостного интернет-СМИ на русском языке «Национальная служба новостей», «Национальной электронной библиотеки», аналитической базы данных «Интегрум».

Валерий Бардин

В 1988 г. Валерий Бардин стал лауреатом премии Совета Министров СССР за «юниксизацию СССР».