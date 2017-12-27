МТС превращается в оператора кассовых аппаратов

«Дочка» МТС получила разрешение на обработку фискальных данных. Это необходимо для интеграции с недавно приобретенном МТС разработчиком онлайн-касс Litebox.

ФНС зарегистрировала «Энвижн Групп» в качестве ОФД

Принадлежащий оператору «Мобильные телесистемы» (МТС) системный интегратор «Энвижн Груп» получил разрешение Федеральной налоговой службы (ФНС) на работу в качестве оператора фискальных данных (ОФД). Об этом рассказал директор департамента МТС по развитию и управлению продуктами бизнес-рынка Сергей Иревли.

Статус ОФД необходим МТС для интеграции с разработчиком онлайн-касс Litebox (юридическое лицо - ООО «Облачные решения»). В октябре 2017 г. МТС вложила в этот стартап 620 млн руб., получив замен долю в 50,8%.

Что такое ОФД

Напомним, с 1 июля 2017 г. вступил в силу 57-ФЗ, в соответствии с которым большинство торговых точек должны иметь кассовые аппараты с фискальными накопителями и подключением к интернету.

Данные аппарата должны передавать чеки в электронном виде в ФНС через ОФД.Начиная с 1 июня 2018 г. новый порядок работы распространится еще и на индивидуальных предпринимателей.

«Энвижн груп» стал 15 по счету ОФД, зарегистрированным ФНС. Из других крупных компаний в этом списке примечателен «Яндекс».

Как МТС занялся онлайн-кассами

Litebox разрабатывает облачное решение среди аналогов на российском рынке со сквозной автоматизацией кассового обслуживания и операций торговой деятельности в режиме онлайна. На базе решения от Litebox МТС предложила коробочное решение для малого бизнеса «МТС.Касса», предназначенное для полнофункциональной автоматизации торговой деятельности предприятия.

«Дочка» МТС получила разрешение на обработку фискальных данных

Соответствующий кассовый терминал будет работать в облачном ПО, передавая данные через мобильную сеть 3G/LTE или Wi-Fi-роутер. Также МТС совместно с «МТС-Банк» (оператор является его владельцем) разработает комплексные кассовые решения с расчетно-кассовым обслуживанием, эквайрингом, зарплатным проектом, овердрафтом, программой кредитования, услугами SMS-рассылок и телефонией.

Кроме того, в 2018 г. облачные кассы от МТС будут интегрированы с сервисом «Кошелек МТС Деньги» для приема денежных средств с электронного кошелька, привязанного к номеру мобильного телефона любого российского оператора связи. Этот сервис, помимо доступных сегодня денежных переводов и дистанционной оплаты услуг, позволит оплачивать покупки в точках продаж прямо с мобильных устройств абонентов.

Что представляет из себя рынок онлайн-касс

Аналитик ИК «Финам» Леонид Делицин оценивает весь рынок онлайн-касс (включая установку, обслуживание и т.д.) в сумму от 9 млрд руб. до 15 млрд руб. При этом оборот розничной торговли в России составляет 28 трлн руб. Крупнейшие игроки на этом рынке обслуживают 250-300 тыс. компаний.

«Чтобы стать заметным игроком, то есть набрать 8-10% рынка, сотовый оператор должен обслуживать хотя бы 100 тысяч игроков, - рассуждает Делицын. - МТС обладает важным конкурентным преимуществом, будучи крупнейшим сотовым оператором с абонентской базой более 80 млн россиян и 6 тыс. салонов связи и цифровой техники. Поэтому необходимую базу клиентов оператор, скорее всего, соберёт».

По оценкам гендиректор оператора 1OFD.ru Антона Румянцева,в 2018 г. количество пользователей онлайн-касса в России увеличится с 1,1 млн до 2,6 млн за счет малого и среднего бизнеса.

«Мы склонны расценивать выход МТС на рынок ОФД скорее в качестве защиты своих фискальных данных от «чужих» глаз, как это сделал ритейлер «Магнит», который организовал передачу кассовых чеков через собственный ОФД, - говорит Румянцев. - На данный момент времени рынок операторов фискальных данных сформировался, крупные клиенты уже распределены между пятеркой крупнейших ОФД и появление сильного игрока, способного составить конкуренцию лидерам этого рынка потребует значительного количества времени и инвестиций в развитие отношений через партнерские сети. Поэтому мы оцениваем дебют МТС в качестве нишевого игрока с долей до 1% от общего количества подключенных ККТ».