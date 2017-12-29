Власти разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте

Госкомиссия по радиочастотам разрешила использовать станции спутниковой связи, находящиеся в движении, для связи с космическими аппаратами фиксированной службы в Ka-диапазоне. Это расширит возможности для доступа в интернет на железнодорожном, морском и воздушном транспорте.

Фиксированным спутниковым терминалам разрешат перемещаться

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 28 декабря 2017 г. рассмотрела вопрос об использовании земных станций спутниковой связи, находящихся в движении, для связи с геостационарными спутниками, относящимися к фиксированной службе связи.

Речь идет о частотах из Ка-диапазона - 29,5-30 ГГц («Земля - Космос») и 19,7-20,2 ГГц («Космос - Земля»). Вынесению данного вопроса на заседание ГКРЧ предшествовало соответствующее исследование, проведенное «Научно-исследовательским институтом Радио».

Ранее, в 2015 г., Всемирная конференция радиосвязи разрешила использовать данные полосы частот для связи земных спутниковых станций, находящихся в движении, с геостационарными спутниками. Кроме того, в 2013 г. Европейская конференция администраций почт и электросвязи приняла решение о свободном обращении и освобождении от лицензирования данного типа спутниковых станций.

Цель высокоскоростной интернет на морской, воздушном и ж.д. транспорте

В материалах к заседанию ГКРЧ говорится, что предлагаемое решение необходимо принять ввиду важности оказания высокоскоростных услуг связи пассажирам транспортных средств, находящихся в движении. При этом потребность в глобальной широкополосной подвижной спутниковой связи частично может быть закрыта за счет использования земных станций, относящихся к фиксированной спутниковой службе.

Геостационарный спутник «Экспресс-АМ5»

Предполагается, что абонентские земные станции спутниковой связи, находящиеся в движении, можно будет использовать только на подвижных платформах: железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, морских судах, судах внутреннего плавания, судах смешанного плавания (река - море) и воздушных судах.

Также такого рода станции не должны будут использоваться для построения сетей, предназначенных для обеспечения безопасности человеческой жизни. В случае же работы абонентских земных станций, расположенных на воздушных судах, они смогут использоваться только при осуществлении полетов по воздушным трассам и не должны будут применяться при осуществлении взлета, захода на посадку и при похоже на посадку.

В чем отличие от существующего порядка

Гендиректор группы компаний AltegroSky Сергей Пехтерев отмечает, что ранее использование земных станций спутниковой связи класса VSAT, находящихся в движении, и работающих через геостационарные спутники уже было разрешено, но в другом диапазоне частот - Ku.

С появлением же Ка-диапазона на новых российских спутниках («Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «Экспресс-АМУ1») и высокими техническими характеристиками терминалов, работающих в Ка-диапазоне, представляется логичным распространить данное разрешение и на Ka-диапазон.

«Среди потенциальных потребителей таких станций, прежде всего, находится речной, морской и авиационный транспорт, - говорит Пехтерев. - Шансы же использовать VSAT-терминалы на железнодорожном транспорте меньше из за сильной конкуренции с более дешевой сотовой связью».