CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей, всех уважаемых работников ИТ и телекома и почтенных коллег.

Российская ИКТ-отрасль, как и вся страна, постепенно приспосабливается к эпохе, ознаменованной не слишком дорогой нефтью и не самыми богатыми бюджетами.

В 2017 году отечественные ИТ страна сделала наконец первые шаги на пути реального импортозамещения, а забота государства о будущем российского интернета стала ощутимой всеми его пользователями. CNews в меру сил освещал события нашего интересного времени.

Есть надежда, что наступающий 2018 год станет еще более увлекательным и разнообразным.

В начале 2018 года редакция CNews желает всем своим читателям здоровья, преодоления житейских трудностей, а российским ИТ и телекому - роста!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 2 января 2018 г.





Пожалуйста, обратите внимание на публикации, посвященные итогам прошедшего года.

Важнейшие события 2017 г. в отечественной ИКТ-отрасли. Опрос

Главные провалы и огорчения российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Опрос

С Новым годом!