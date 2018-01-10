Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство

Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского», крупные российские бизнесмены, госчиновники и их родственники стали гражданами Мальты.

Зачем Воложу мальтийское гражданство

Глава и сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож стал гражданином Мальты. Об этом сообщило издание РБК, изучившее список новых граждан страны, опубликованный в газете правительства Мальты Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta.

Помимо собственно ​​Аркадия Юрьевича Воложа в списке новых граждан Мальты упомянуты Тимофей Аркадьевич Волож, Анна-Эстер Аркадьевна Волож, Сифра Лейбовна Волож и Юрий Абрамович Волож.

РБК напоминает, что в прессе Тимофей Волож назывался сыном Аркадия Воложа, а Анна-Эстер - его дочерью.

Из биографии Аркадия Воложа известно, что его родителей зовут Юрий Абрамович и Софья Львовна.

Представители «Яндекса» объяснили появление у Воложа мальтийского гражданства тем, что он много путешествует по делам компании, а наличие европейского паспорта позволяет пользоваться безвизовым режимом. Однако, «как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», заявил представитель «Яндекса».

Другие новые мальтийцы из России

Помимо Аркадия Воложа РБК обнаружило в списке новых граждан Мальты советника по корпоративному управлению «Лаборатории Касперского» Алексея де Мондерика и директора по маркетингу и рекламе «Лаборатории Касперского» Татьяну Мраморнову. Пресс-служба компании отказалась комментировать личную жизнь сотрудников.

Глава и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож стал гражданином Мальты

Бывший вице-президент Lenovo, а ныне глава российского офиса компании Candy-Hoover Group Глеб Мишин объяснил получение мальтийского гражданства легкостью получения виз и мягкими налоговыми условиями.

В списке новых граждан «Яндекса» нашлись полные тезки владельца инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Бориса Минца с членами семьи, совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса с членами семьи, совладельца производителя водки Beluga Group Александра Мечетина, крупного российского землевладельца Игоря Худокормова, бывшего главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка Алексея Марея, гендиректора золотодобывающей компании «Полюс» Павла Грачева, сооснователей крупнейшей сети спорттоваров «Спортмастер» Дмитрия Дойхена и Николая Фартушняка, Леонида Левитина, брата экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина и других крупных российских бизнесменов, госчиновников и их родственников.