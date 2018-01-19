Новый сервис «Яндекс.Еда» поглотит UberEats

«Яндекс» объединит принадлежащий ему сервис доставки еды Foodfox с UberEats, в результате чего образуется новое предприятие «Яндекс.Еда». Компания борется с Mail.ru за рынок доставки готовой еды в России.

Рождение «Яндекс.Еда»

«Яндекс.Такси» объединит принадлежащие ему сервисы по доставке еды в общую дочернюю структуру — ООО «Яндекс.Еда». По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,9% уставного капитала нового предприятия принадлежит «Яндекс.Такси».

После закрытия сделки, которое «ожидается в ближайшее время», в состав новой компании войдут сервисы по доставке еды Foodfox и UberEats, передает информационное агентство «Интерфакс», сообщившее об образовании предприятия. Само ООО «Яндекс.Еда» станет частью нового холдинга, образованного в результате слияния «Яндекс.Такси» и Uber.

«Новая компания будет заниматься развитием бизнеса по доставке еды и объединит активы этого направления. «Яндекс.Еда» войдет в новую холдинговую структуру, которая образуется в результате закрытия сделки по слиянию бизнесов Яндекс.Такси и Uber в России и других странах», - заявили представители «Яндекса».

Сервис Uber по доставке еды UberEats начал работу в России в феврале 2017 г. Воспользоваться им можно только в Москве, где сервис сотрудничает с несколькими сотнями ресторанов.

«У Foodfox, по моим ощущениям, выше доля рынка, чем у UberEats, — говорит аналитик группы «Финам» Леонид Делицын. Также он считает, что «инвесторы неизбежно будут сравнивать данное направление у «Яндекса» с Mail.ru Group, который активно скупает сервисы по доставке еды».

Покупка Foodfox

В декабре 2017 г. «Яндекс» сообщил о приобретении сервиса доставки еды Foodfox. Сделка была осуществлена через дочернее предприятие «Яндекса» — «Яндекс.Такси». Сумма сделки не разглашалась, но по данным агентства «Интерфакс» она составила около 500 млн руб.

Тогда же было объявлено, что Foofdox планируется интегрировать с сервисом UberEats, который будет частично принадлежать «Яндексу» через «Яндекс.Такси». Основатели Foodfox Сергей Полиссар и Максим Фирсов возглавят продуктовое направление в новом холдинге.

«Яндекс» объединил свои сервисы по доставке еды в одно предприятие

Foodfox — премиальный сервис доставки еды из ресторанов, основанный в 2016 г. и сотрудничающий в настоящее время примерно с 2 тыс. ресторанов Москвы. В год основания сервис привлек от фонда Target Global и сооснователей онлайн-ритейлера Lamoda Флориана Янсена и Нильса Тонзена $1 млн. В 2017 г. сервис привлек еще $5 млн от Target Global и других инвесторов.

Конкуренция с Mail.ru

Не только «Яндекс» занимается активным развитием сервиса по доставке еды на российском рынке — в том же направлении работает Mail.ru, также намеревавшаяся приобрести Foodfox. В прошлом году Mail.ru Group приобрела 40% в сервисе «Фудмейт».

Затем был полностью приобретен сервис Delivery Club за $100 млн. Далее, минувшей весной, Mail.ru Group за $18 млн приобрела 90% долю в сервисе Zakazaka, увеличив свою долю до 100%.

Слияние «Яндекс.Такси» и Uber

В июле 2017 г. стало известно, что «Яндекс» договорился об объединении бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber в России и странах СНГ. Партнерство будет работать в России, а также в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Объединенную компанию возглавит гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Uber вложит в совместное компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Контроль в новой структуре будет принадлежать «Яндексу» — у него будет 59,3%. 36,6% акций будут принадлежать Uber. Еще 4,1% будут принадлежать сотрудникам компании.

Оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям, но таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу.