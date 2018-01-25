«Связной» заявил о росте интернет-продаж на 42%

Согласно обновленным статистическим данным «Связного», российские покупатели электроники стремительно мигрируют в онлайн, при этом интернет-продажи значительно превышают средние показатели по рынку.

Россияне распробовали электронную коммерцию

Согласно обновленным данным, представленным компанией «Связной», интернет-продажи ритейлера росли рекордными темпами. По итогам 2017 г. интернет-магазин «Связного» показал увеличение всех ключевых показателей.

Так, рост выручки интернет-магазина ритейлера за год составил 42% по сравнению с показателями 2016 г., и значительно выше показателей прироста по рынку в целом (рост 28% по данным исследования РБК «Российский рынок интернет-торговли 2017»).

Оборот онлайновой торговой площадки svyaznoy.ru также рос на протяжении всего 2017 г. Компания не раскрывает абсолютные цифры, но в относительных показателях доля интернет-направления в доходах ритейлера в денежном выражении по итогам ноября достигла 25%.

Конверсия из онлайн-каналов продаж компании, по данным «Связного», за весь 2017 год выросла на 27%.

Самый впечатляющий рост в онлайн-сети «Связного» пришелся на число покупателей, делающих заказы с мобильных устройств: за год их число увеличилось на 121% по сравнению с показателем 2016 года.

Тем не менее, наибольшее количество онлайн-заказов в 2017 г. было оформлено с настольных ПК — 64% от всех интернет-покупок. Наименьшее количество транзакций пришлось на планшеты — только 6%.

«В первом полугодии 2017 года «Связной» кардинально поменял подход свободного перемещения любого покупателя между каналами продаж в период его customer journey, что позволило показать максимальный прирост во втором полугодии 2017 года. Тогда выручка ритейлера увеличилась на 81% в сравнении с первым полугодием, — отметила коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. — Наибольший рост продаж интернет-магазин «Связного» показал в IV квартале 2017 года. Так, за IV квартал онлайн-продажи ритейлера составили 40% от общегодового онлайн-товарооборота компании (в деньгах)».

Структурные и маркетинговые изменения

По данным «Связного», на рекордный рост интернет-продаж повлияли, в первую очередь, такие факторы, как расширение ассортимента интернет-магазина, выгодные маркетинговые предложения и возможность приобретать товары в рассрочку.

В 2017 году оборот компании от покупок через электронные каталоги составил 28% от общего оборота онлайн-канала и вырос на 61% относительно 2016 года. На это повлияли существенные изменения и усовершенствование работы в данном канале, а также увеличение количества торговых точек, где покупатели могут получить заказанный через электронный каталог товар.

Рост числа мобильных интернет-покупателей «Связного» за год составил 121%

Покупатели также оценили введение ритейлером расширенных опций по кредитованию и повышение показателя одобрения кредитных заявок. По итогам 2017 г. покупатели интернет-магазина и электронных каталогов «Связного» стали в 6,4 раза больше оформлять рассрочки и кредиты на товары, а самой популярной стала услуга «0-0-10», которая позволяет приобрести гаджет в рассрочку на 10 месяцев без первоначального взноса и процентов.

В 2017 году, по данным компании, был усовершенствован интерфейс интернет-магазина «Связной», а также улучшены логистические процессы, направленные на удобство получения и доступность заказов.

Что покупают в интернете

По данным «Связного», наиболее популярными товарами в интернет-магазине компании по итогам 2017 г. оказались смартфоны. Рост онлайн-продаж в этой категории составил 48% по сравнению с предыдущим годом.

На втором месте по популярности в ушедшем году были ноутбуки, рост продаж которых составил 45%.

Ближайшие перспективы

В плане дальнейшего развития онлайн-канала продаж на протяжении ближайшего года в «Связном» планируют сфокусироваться на росте операционной эффективности. Компания намерена продолжить развитие омниканальности канала и улучшение клиентского сервиса.

Также планируется уделять больше внимания взаимодействию с партнерами, формированию персонализированных предложений, для покупателей, а также дельнейшему совершенствованию логистики.