Минфин России написал драконовский закон о криптовалюте

Криптовалюту в России собираются ввести в правовое поле. Она не сможет быть законным средством платежей. Ее куплепродажу можно будет осуществлять только в рамках финансовых транзакций, связанных с ее обменом на деньги или на другую криптовалюту.

Криптовалюта как субъект права

Понятия, связанные с финансовой стороной реализации технологии блокчейн (критовалюта, токен, майнинг и пр.) получат в России юридически значимые определения. Конкретная терминология прописана в подготовленном Минфином проекте закона «О цифровых финансовых активах».

Эти активы, непосредственно к которым относится криптовалюта и токены, в документе описаны как имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. Права собственности на них удостоверяются путем внесения записей в реестр цифровых транзакций. «Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации», — подчеркивается в законопроекте.

По замыслу Минфина, криптовалюту и токены в нашей стране легально можно будет только менять на деньги или другие цифровые активы. Такой обмен без ограничений смогут осуществлять только специализированные юрлица, соответствующие федеральным законам «О рынке ценных бумаг» и «Об организованных торгах».

Минфин дал юридические определения криптовалюте, токенам и майнингу

Частные лица (неквалифицированные инвесторы) самостоятельно смогут приобрести в рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тыс. руб. Сделать это им будет позволено только путем зачисления токенов на спецсчет, привязанный к электронному кошельку легального оператора (вышеупомянутого специализированного юрлица).

В целом готовящийся к выходу закон призван регулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам.

Некоторые подробности

По букве законопроекта, майнинг (создание криптовалюты) станет считаться предпринимательской деятельностью. Смарт-контракт определен как договор в электронной форме, «исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго определенной им последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств».

Цифровые кошельки операторы смогут открыть только после прохождения процедур идентификации в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Процедура выпуска токенов по закону должна будет состоять из конкретных этапов: публикации эмитентом в интернете оферты, инвестиционного меморандума и прочих документов, заключение договоров, в том числе в форме смарт-контракта, направленных на отчуждение и оплату токенов их приобретателями.

Анонимность исключена

Упомянутая публичная оферта о выпуске токенов должна содержать сведения об эмитенте и его бенефициаре (выгодоприобретателе) — полное наименование, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, официальный сайт в интернете.

Аналогичные нормы устанавливаются и для так называемых валидаторов — юридических и физических лиц, являющихся участниками реестра цифровых транзакций и осуществляющих деятельность по валидации цифровых записей в реестре цифровых транзакций.