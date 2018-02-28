Названы любимые мессенджеры россиян

В среднем россияне используют для общения по три мессенджера каждый. Самым популярным является WhatsApp, за ним следуют Viber, Skype и Telegram. Telegram демонстрирует самый быстрый рост. Skype также быстро растет, отвоевывая утраченные позиции.

Популярные мессенджеры

В период с января по декабрь 2017 г. количество пользователей мессенджеров в России выросло на 7%. Одновременно среднее количество мессенджеров, используемых одним пользователем, увеличилось с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. с 1,73 до 3 штук. К таким выводам пришли аналитики сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»), проведя анализ обезличенных данных своих абонентов.

Самым популярным мессенджером по данным исследования стал WhatsApp. За ним следуют Viber, Skype и Telegram. Самый быстрый рост аудитории с января по декабрь 2017 г. продемонстрировали Telegram и Skype. Количество пользователей Telegram увеличилась почти вдвое, а количество пользователей Skype — более чем в 1,5 раза.

По состоянию на декабрь 2017 г. 68,3% пользователей мессенджеров заходили в них с Android-устройств, 21,9% — с устройств Apple. Другими операционными системами пользовались 9,8% аудитории.

Сеансы и трафик

В ходе исследования было установлено, что пользователи мессенджеров стали потреблять больше трафика — с января по декабрь 2017 г. его объем увеличился в 1,4 раза. По росту трафика лидерами оказались WhatsApp и Telegram — их трафик увеличился за год на 39%. В случае с Telegram аналитики «Билайна» объясняют это растущей популярности Telegram-каналов — разновидности медиаресурсов, генерирующих большое количество трафика.

Россияне начали использовать по три мессенджера

Также был отмечен рост количества сеансов в мессенджерах на 7,5% в период с января по декабрь 2017 г. Как выяснилось, в среднем пользователь заходит в какие-либо мессенджеры порядка 24-25 раз в день. По количеству сессий с долей 60,5% первое место занимает WhatsApp, за ним идут Viber, Telegram и Skype.

Наиболее активно россияне пользуются мессенджерами по пятницам. По количеству пользователей периодом пиковой активности стал промежуток с 10:00 до 11:00, а по потреблению трафика — с 17.00 до 18.00.

Состав аудитории

Мессенджеры используются преимущественно взрослыми. На лиц до 18 лет приходится 7,7% их аудитории. Пользователи в возрасте от 18 до 25 лет составляют 9,8% от общего количества, от 25 до 35 лет — 32,3%, от 35 до 45 лет — 26,8%. При этом 13,1% пользователей мессенджеров находятся в возрасте от 45 до 55 лет, а 7,6% — от 55 до 64 лет. Всего 2,7% аудитории мессенджеров находится в возрасте старше 64 лет.

По количеству проживающих в них пользователей мессенджеров российские города можно выстроить в следующем порядке: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Ставрополь, Барнаул и Владивосток. Однако на них приходится не самое большое количество сессий: доля Москвы составляет 16,5%, Санкт-Петербурга — 3,3%, а городов-миллионников в совокупности — 27,9%. Больше всего сеансов в мессенджерах совершается жителями городов с населением до 1 млн человек — их доля составляет 29,8%. 22,5% сессий совершается в небольших населенных пунктах.

Результаты исследования, проведенного среди абонентов «Билайн»

У москвичей самым любимым мессенджером стал WhatsApp с долей трафика 71,6%. За ним идут Viber, Skype и Telegram. В Санкт-Петербурге также предпочитают WhatsApp, однако его доля ниже — 47%. Далее в списке любимых мессенджеров петербуржцев идут Viber, Telegram и Skype.

Предыдущие результаты

В январе 2018 г. Институт современных медиа провел опрос среди 100 тыс. россиян, по результатам которого самым популярным мессенджером также оказался WhatsApp с долей в 59% пользователей. 36% опрошенных сообщили, что используют в Viber, это обеспечило ему второе место в списке. На третьем месте расположился мессенджер «ВКонтакте», которым пользуются 32% россиян. Telegram востребован у 19% пользователей, Facebook Messenger — у 14%, сообщал институт.

Напомним, в конце 2016 г. исследовательская компания J'son & Partners Consulting провела опрос пользователей, по результатам которого список самых популярных среди россиян мессенджеров возглавили «ВКонтакте», WhatsApp и Viber.

Сравнив данные с результатами аналогичного опроса, проведенного в середине 2015 г., аналитики компании отметили, что «ВКонтакте» удалось взлететь с 5 позиции на 1 место, а Skype, являвшийся абсолютным лидером по данным 2013 г. сместился с 3 позиции на 4 место, пропустив вперед WhatsApp и Viber.

Снижение популярности Skype в России в 2016 г., подтверждаемое данными других опросов, связано, по мнению аналитиков J’son & Partners Consulting, с недостаточно высоким качеством связи, обилием рекламы, недостаточно простой регистрацией и распространением контактов по сравнению с другими мессенджерами (Viber, WhatsApp и Telegram), а также необходимостью поддерживать приложение активным для возможности коммуникаций в реальном времени.