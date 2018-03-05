Как в России зарабатывают на доменах: В зоне .РФ совершены многомиллионные продажи

В Рунете произошло несколько крупных сделок по перепродажи красивых доменных имен. Домен semena.ru был продан за 25 тыс. евро, а домен квартира.рф — за 2 млн руб.

Проданы квартира.рф и semena.ru

Владелец площадки по перепродаже доменных имен «домены.рф» Андрей Савельев совершил ряд крупных сделок по реализации красивых наименований в российских доменных зонах. Как рассказал CNews сам Савельев, домен semena.ru был продан им за 25 тыс. евро, а домен квартира.рф — за 2 млн руб. (29 тыс. евро по текущему курсу).

Домен semena.ru был приобретен интернет-магазином «Виктория». Магазин занимается продажами семян и саженцев по почте. Этот же магазин приобрел у Савельева еще один домен — малина.рф. Цена данной сделки составила 150 тыс. руб.

Гендиректор «Виктории» Алексей Степанов подтвердил CNews факт данных сделок. По его словам, на сайте semena.ru будет организован федеральный интернет-магазин товаров для сада и огорода.

Домен квартира.рф был выкуплен организацией Web.media, занимающейся разработкой и продвижением сайтом. Представитель Web.media пояснил CNews, что сделка по покупке домена находится в завершающейся стадии.

В зоне .РФ продан домен за 2 миллиона

У Web.media есть давний опыт работы с девелоперскими организациями. Приобретенный домен будет использоваться для нового портала в сфере недвижимости, причем у организации уже есть договоренности о размещении рекламы на нем.

Кроме того, готовится к завершению сделка по продаже домена паркет.рф. По словам Савельева, цена должна составить 1 млн руб.

Прошлые крупные сделки

В 2016-17 гг. Андрей Савельев уже заключал ряд крупных сделок по перепродаже красивых доменов. В частности, платежная система Qiwi выкупила домен sovest.ru за 40 тыс. евро. Домен был приобретен для проекта карты рассрочки «Совесть», выпускаемой Qiwi.

Дилер производителя ворот Alutech приобрел домен ворота.рф за 15 тыс. евро. Домен люстры.рф был куплен одноименным интернет-магазином за 10 тыс. евро. Микрофинансовая организация «Экспресс.деньги» приобрела домен эд.рф за 3 тыс. евро.

Сколько в Рунете доменных инвесторов

Согласно совместному исследованию Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ, регулятор доменных зон .Ru и .РФ) и компании Online Patent, в доменных зонах Рунета 84% доменов зарегистрировано на физических лиц. Из них у 384 лиц имеются более, чем по 500 доменов. Таких лиц называют доменными инвесторами — они массово скупают домены с целью их дальнейшей перепродажи.

Наибольшим портфелем среди доменных инвесторов владеет лицо, зарегистрировавшее на себя 62,3 тыс. доменов. За ним следует человек с 33,9 тыс. доменов. Далее идут два инвестора, у каждого из которых есть примерно по 20 тыс. доменов.