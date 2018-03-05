В Microsoft Office для Android и iOS появится совместная работа с документами

В мартовском обновлении мобильной версии Microsoft Office для Android и iOS заявлен ряд новых функций. Часть будет доступна только подписчикам Office 365, некоторые появятся в бесплатной версии.

Массовое обновление функциональности

Компания Microsoft на сайте техподдержки в разделе Office Insiders опубликовала список обновлений, которые ожидаются в новых версиях мобильных приложений Office для операционных систем Android и iOS.

По данным Office Insiders, ряд обновлений будет доступен исключительно платным подписчикам облачной версии Office 365, однако большинство новых функций будут представлены в приложениях Office для Android и iOS.

Office для Android: что нового

Наиболее важным обновлением новой версии мобильного Office можно назвать функцию совместной работы с документами, когда пользователи, редактирующие один документ, видят друг друга, при этом приложение разрешает редактирование каждого фрагмента только одному пользователю. Функция появится в мартовском обновлении для пользователей мобильного приложения Excel.

Обновленный Excel для Android

Также в обновленном Excel для Android будет представлен быстрый доступ к часто используемым контекстуальным командам, таким как расширенный выбор, сортировка, фильтры и др.

Совместный доступ и контекстные функции в Excel для Android

Для пользователей Outlook появилась новая удобная функция быстрого реагирования на запросы и приглашения с помощью смартфона или планшета. Помимо этого, иконка мобильного Outlook теперь отображает количество непрочитанных сообщений, позволяя оценить загруженность ящика без открытия приложения.

В дополнение, обновленный Outlook также обзавелся подсказками для ускоренного поиска, улучшенной навигацией, расширенным меню и более удобным планировщиком дел в календаре.

Новые возможности Outlook для Android

Для платных подписчиков Office 365 в приложениях Word, Excel и PowerPoint также появится новая функция быстрого поиска и доступа к документам и презентациям, сохраненных в наиболее часто используемых разделах и группах через меню Open.

Новые возможности Office для iOS

Мобильная версия Excel для iOS по аналогии с Android-версией также получила функцию совместной работы с документами. Мобильный Word для iOS получил возможность озвучки документа, при этом приложение выделяет в тексте слово, которое озвучивает в данный момент времени. В дополнение, в мобильном Word для iOS появилась поддержка функции Mobile View, форматирующей текст документов под разрешение экрана для более удобного чтения и редактирования.

Новые функции в мобильном Word для iOS

Мобильный PowerPoint для iOS обзавелся интересной функцией сегментной очистки (Segment Eraser), позволяющей наводить лоск на презентации с помощью удаления ненужных линий.

Функция сегментной очистки в PowerPoint для iOS

Наконец, пользователи Outlook под iOS также получили поддержку функции быстрого реагирования на запросы и приглашения с помощью смартфона или планшета.

Сроки появления обновлений

Согласно представленной информации, обновления приложений Word, Excel, PowerPoint и Outlook пакета Office версии Build 16.0.9126.2014 для Android и Word, Excel, PowerPoint и Outlook версии Version 2.11 (1802xxxx) для iOS под iPad и iPhone для участников программы Office Insiders представлены 2 марта 2018 г.

Финальные версии нового мобильного пакета Office для Android и iOS будут официально представлены до конца марта 2018 г.