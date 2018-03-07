Как из интернета вычищают компромат на известных лиц

Юристам из «Ильяшев и партнеры» удалось добиться в судах блокировки 126 сайтов, размещающих негативную информацию об их клиентах. При этом Роскомнадзор, по словам юристов, тратит примерно месяц на блокировку сайтов в рамках принятых судом обеспечительных мер.

Юристы против интернет-сайтов с компроматом

Юридическая фирма «Ильяшев и партнеры» добилась в судах блокировки 126 сайтов, размещающих информацию, компрометирующую их клиентов. Об этом рассказал юрист компании Дмитрий Константинов.

Блокировки были осуществлены в рамках трех судебных исков, поданных юристами «Ильяшев и партнеры». Кто были клиентами бюро, и какие именно сайты подверглись блокировкам, в «Ильяшев и партнеры» не раскрывают.

Юристы лишь говорят, что среди заблокированных сайтов не было федеральных СМИ, хотя им подверглись так называемые «желтые СМИ». Известно, что ранее среди ресурсов, размещающих разоблачающие материалы, под блокировку подпадали «Компромат.ру», Moscow Post, Crime Russia и другие сайты.

Как заблокировать сайт с негативной информацией

Технология блокировки выглядит следующим образом. Пострадавшая сторона (физическое лицо) обращается с иском в районный суд против сайтов, разместивших о нем компрометирующую информацию.

По словам юристов, Роскомнадзор, тратит на блокировку сайтов около месяца

Затем суд выносит определение об обеспечительных мерах, в соответствии с которым должны быть заблокированы определенные ресурсы. Важный момент состоит в том, что определение об обеспечительных мерах может касаться не только тех сайтов, против которых поданы иски.

Лица, в отношении которых вводятся обеспечительные меры, даже не обязательно должны быть уведомлены о подаче иска. Но затем, после принятия определения об обеспечительных мерах, данные лица должны быть привлечены к иску в качестве ответчиков.

Определение об обеспечительных мерах принимается судом обычно в течение пяти-шести дней. На вынесение же решения по существу иска у суда обычно уходит пять-шесть месяцев.

Сколько времени нужно Роскомнадзору на блокировку сайта

В соответствии с Законом «Об информации, информационных технологиях и защите» (№149-ФЗ), блокированы сайты могут быть на основании вступившего в силу решения суда. То есть до внесения Роскомнадзора соответствующего ресурса в Реестр запрещенных сайтов должны пройти слушания в апелляционной инстанции, либо должен пройти месячный срок, отведенный на подачу апелляции.

После чего Роскомнадзор предоставляет три дня на удаление спорной информации, в противном случае сайт будет заблокирован.

В случае с определением об обеспечительных мерах процедура блокировки происходит значительно быстрее. Правда, как отмечает Константинов, у Роскомнадзора все равно уходит примерно месяц на блокировку сайтов по таким определениям.

Пресс-служба Роскомнадзора заверила, что строго исполняют требования №149-ФЗ. В случае поступления определения об обеспечительных мерах ведомство направляет владельцу соответствующего сайта и его хостинг-провайдеру уведомления о необходимости удаления спорной информации и отводит на это три дня.

О том, что блокировки сайтов по определениям об обеспечительных мерах происходят не быстро, знает и юрист «Центра защиты цифровых прав» Саркис Дарбинян. «В Гражданско-правовом кодексе нет отдельно прописанной процедуры по блокировкам сайтов на основании обеспечительных мер, - говорит Дарбинян. - Исключения составляют определения Мосгорсуда по блокировкам сайтов, нарушающих авторские права – но для этого существует отдельный «антипиратский закон».

Пример «молниеносной» реакции Роскомнадзора

Впрочем, есть и примеры молниеносной реакции Роскомнадзора. Недавно предприниматель, владелец компании «Русал» Олег Дерипаска подал в Усть-Улыбинский районный суд Красноярского края иском к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову (известным под псевдонимами Настя Рыбка и Алекс Лесли) из-за публикации в социальной сети Instagram его личных фотографий.

Суд в рамках обеспечительных мер постановил заблокировать не только исковые фотографии в Instagram, но и сайт блогера Алексея Навального, разместившего расследование по данной теме, и ролик на YouTube. Также в определение говорилось о блокировке ряда интернет-СМИ, написавших об этой истории.

Роскомнадзор уже на следующий день принялся рассылать уведомления указанным о ресурсам о необходимости удаления соответствующей информации. Сайт Навального, в итоге, попал под блокировку. Позднее Навальный удалил искомую информацию, и сайт был разблокирован.

Неработающий закон «О праве на забвение»

Относительно принятого в 2015 г. закона «О праве на забвение» Дмитрий Константинов отметил, что, фактически, он не работает. Закон позволяет гражданам требовать от поисковых систем удаления из поисковой выдачи информации, недостоверной или ставшей неактуальной для них. Однако на деле поисковики отказываются выполнять такие требования, и заявителям приходится идти в суд.