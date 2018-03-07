Ozon получил 3,5 миллиарда от МТС и других акционеров

Интернет-магазин Ozon получил 3,5 млрд руб. в дополнительных акциях от МТС и Baring Vostok. Из указанной суммы МТС предоставит 1,15 млрд руб., увеличив свою долю в Ozon на 2,5%. На полученные деньги магазин намерен развивать логистическую инфраструктуру и расширять ассортимент.

Инвестиции в Ozon

Интернет-магазин Ozon привлек 3,5 млрд руб. ($61 млн) новых инвестиций от своих текущих акционеров — фондов Baring Vostok и МТС. Достигнутая договоренность предусматривает, что объем финансирования может быть увеличен до 5,25 млрд руб. ($92 млн), в зависимости от пожеланий Ozon.

Средства будут предоставлены путем эмиссии дополнительных акций Ozon. На полученные деньги магазин намерен развивать логистическую инфраструктуру, расширять ассортимент и реализовывать новые проекты.

Из указанной суммы МТС предоставит 1,15 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МТС. Это увеличит долю сотового оператора в Ozon с 11,2% до 13,7%. Еще 2,35 млрд руб. поступит от Baring Vostok. Согласно опционному соглашению, у Ozon есть право требовать от МТС в течение следующих 12 месяцев выкупа дополнительных акций на сумму до 582 млн руб, что увеличит долю МТС до 14,7%.

По словам вице-президента МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексея Корни, МТС наращивает свой опыт в сфере электронной коммерции — компания недавно приобрела проекты Tiсketland.ru и Ponominalu.ru, инвестиции в Ozon продолжают эту линию.

Развитие Ozon

По словам гендиректора Ozon Александра Шульгина, приток средств позволит укрепить положение магазина на рынке. Шульгин отдельно отмечает рост бизнеса на 52% во втором полугодии 2017 г. и рост продаж в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре более чем на 100%. Он объясняет резкое увеличение объемов продаж в этих городах открытием в них локальных складов, что позволило сократить срок доставки товаров до одного дня.

Интернет-магазин Ozon привлёк 3,5 млрд руб. инвестиций

Заказать товар через магазин и получить его на следующий день в настоящий момент может 40% населения России. Шульгин утверждает, что привлеченные инвестиции позволят повысить этот показатель до 60%.

Что касается отдельных категорий товаров, то продукты питания показали рост на 114%, зоотовары — на 94%, а электроника — на 81%. По словам Шульгина, в 2017 г. товарный ассортимент Ozon вырос с 4,2 млн до 4,9 млн позиций.

Акционеры Ozon

Около 43,6% акции Ozon принадлежит фондам, управляемым Baring Vostok. В списке крупных акционеров также присутствуют компании ru-Net, Rakuten, Intel Capital, Holtzbrinck Ventures и др.

В 2014 г. МТС и его контролирующий акционер АФК «Система» вложили в Ozon $150 млн. Сделка была осуществлена путем допэимиссии акций в объеме 21,6% от общего числа акций. МТС и АФК выкупили этот пакет пополам, заплатив по $75 млн. Также МТС и АФК «Система» получили по одному месту в совете директоров Ozon. Позднее путем скупки акций у миноритарных акционеров МТС нарастила свою долю в Ozon до 11,2%.

История Ozon

Интернет-магазин Ozon был создан в 1998 г. Изначально он торговал книгами и видеопродукцией, затем начал предлагать ассортимент товаров широкого профиля, включая электронику, товары для дома и сада, для мам и детей, для ремонта, для спорта и отдыха, красоты и здоровья, цифровые товары, и т.д.

Примечательно, что за все время своего существования Ozon ни разу не зафиксировал квартальной прибыли. Ситуацию должен был исправить Дэнни Перекальски, бывший топ-менеджер розничной сети «Дикси», ставшие руководителем Ozon в марте 2015 г. Однако этого не произошло, и в декабре 2017 г. компанию возглавил Шульгин, бывший операционный директор «Яндекса».

По данным Forbes за февраль 2018 г. Ozon является шестым в списке самых дорогих компаний российского интернета при стоимости $369 млн.