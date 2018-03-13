Пока американцы бегут из Qiwi, в нее вкладываются англичане

Melqart Asset Management скупил 5% акций Qiwi

Британский инвестиционный фонд Melqart Asset Management скупил 5,1% акций платежной системы Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

Исходя из котировок акций Qiwi на американской бирже NASDAQ, рыночная стоимость данного пакета акций на текущий момент составляет $57,6 млн.

Как иностранные инвесторы отступают из Qiwi

В последнее время иностранные инвесторы наоборот выходят из капитала Qiwi. Так, в начале 2017 г. свои доли в платежной системы распродали американские фонды Janus Capital и Capital Group, владевшие 4% и 5,9% акций соответственно.

В 2018 г. стало известно о продаже своей доли в Qiwi еще одним американским фондом Waddel & Reed. В начале прошлого года у фонда было 4% акций. Также голландская ING распродала 4% акций Qiwi, которые были приобретены в 2017 г.

Как группа и банк «Открытие» перепродавали друг другу акции Qiwi

Весь 2017 г. происходили перепродажи акций Qiwi между группой «Открытие Холдинг» и банком «Открытие». На начало 2017 г. у группы «Открытие Холдинг» было 8,9% акций Qiwi. В августе банк 2017 г. банк «Открытие», подконтрольный на тот момент группе «Открытие Холдинг», приобрел 9% акций Qiwi за $99,4 млн.

Пока американские инвесторы уходят из капитала платежной системы Qiwi,

британский фонд Melqart Asset Management купил 5% акций

Затем группа «Открытие Холдинг» продала банку «Открытие» весь принадлежавший ей пакет акций Qiwi за $90,2 млн. Последняя из серии сделок завершилась 29 августа. Как раз в этот день группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «Открытие»: в связи с тяжелой финансовой ситуацией банк «Открытие» решил ввести временную администрацию в данном банке и подвергнуть его санации за счет Фонда консолидации банковского сектора.

Затем банк «Открытие» стал скупать акции Qiwi и перепродавать их группе «Открытие Холдинг» в рамках сделок РЕПО (продажа с обязательством обратного выкупа). Таким образом, банк «Открытие» продал группе «Открытие Холдинг» 16% акций платежной системы за 9,43 млрд руб.

Обратный выкуп состоялся в конце 2017 г. Тогда банк «Открытие» выкупил пакет акций Qiwi за 7,7 млрд руб., то есть на 1,7 млрд руб. дешевле, чем он был продан.