Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг

Через медицинский маркетплейс DocDoc, принадлежащий Сбербанку, будут предоставляться услуги сети медицинских учреждений «Мать и дитя». У сети в 18 регионах России есть клиники, куда пользователи смогут записаться на прием.

Стратегическое соглашение

Сбербанк договорился с сетью медицинских центров «Мать и дитя» о предоставлении их услуг через медицинский маркетплейс DocDoc, который принадлежит банку. Стороны уже заключили соответствующее стратегическое соглашение о сотрудничестве, непосредственно предоставление услуг начнется в июне 2018 г. Услуги будут доступны всему населению России, не только клиентам Сбербанка.

По условиям соглашения, «Мать и дитя» будет оказывать на DocDoc такие услуги как телемедицина для беременных и молодых мам, обследование, дородовое и послеродовое сопровождение. Кроме того, в список услуг вошло добровольное медицинское страхование, а также лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сеть «Мать и дитя»

Госпитали и клиники сети «Мать и дитя» представлены в 18 регионах России. В общей сложности сеть насчитывает 35 медицинских учреждений, из них 5 стационарных и 30 амбулаторных. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени и Воронеже. Также есть три франчайзинговые клиники в Киеве.

По словам гендиректора группы компаний «Мать и дитя» Марка Курцера, сеть является многопрофильной и предоставляет не только специализированные услуги для женщин, но способна оказать медицинскую помощь всем членам семьи.

Преимущества телемедицины

Благодаря технологиям телемедицины пациенты смогут удаленно проконсультироваться через DocDoc со специалистом «Мать и дитя» и записаться на очный прием. Напомним, согласно российскому законодательству в части телемедицины, пациент должен хотя бы один раз посетить доктора лично для очного осмотра и постановки диагноза, после чего консультации можно продолжать удаленно.

На медицинском маркетплейсе Сбербанка будут предоставляться акушерские услуги

Гендиректор DocDoc Дмитрий Петрухин видит преимущество маркетплейса перед традиционной моделью оказания медицинской помощи в том, что «жители регионов смогут получить консультации востребованных московских специалистов». По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, банк планирует предоставлять через DocDoc услуги «многих ведущих клиник России».

Что такое DocDoc

Бесплатный сервис поиска врача и записи на прием DocDoc начал работу в 2011 г. В мае 2017 г. Сбербанк приобрел 79,6% сервиса у инвестиционных фондов Guard Capital и GMT. Стоимость сделки не разглашалась, однако СМИ писали о сумме до 1 млрд руб. 20,4% акций по-прежнему принадлежит руководству сервиса, в том числе основателю DocDoc Дмитрию Петрухину.

На момент приобретения сервис был представлен в 13 городах России. Общее количество медицинских специалистов на площадке превышало 10 тыс., а клиентская база насчитывала порядка 750 тыс. пациентов. Сбербанк оценивал долю DocDoc на рынке цифровой медицины примерно в 60%. Самому рынку банк прогнозирует рост до 238 млрд руб. к 2022 г.

Сбербанк планирует расширить список услуг, предоставляемых на DocDoc. Основными услугами будут запись к врачу, телемедицина, чекапы, покупка лекарств онлайн, продажа страховых полисов, медицинская карта, второе мнение врача, медицинский туризм, интеграции с носимыми гаджетами и медицинский консьерж.