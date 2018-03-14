В «умных» телевизорах LG появилось приложение «ТТК ТВ»

«Интерактивное телевидение» от оператора ТТК теперь доступно и владельцам телевизоров с функцией Smart TV. Компания запустила приложение для «умных» телевизоров LG. Ранее воспользоваться услугой можно было через ТВ-приставку, а также скачав мобильное приложение для смартфона или планшета.

Телевизионное приложение ТТК появилось в телевизорах LG

Приложение «ТТК ТВ», которое открывает доступ к широкому спектру каналов с функциями управления эфиром и видеопрокату, теперь доступно владельцам телевизоров LG с функцией Smart TV. Приложение могут бесплатно установить абоненты услуги «Интерактивное телевидение» от ТТК, OTT-сервиса «ТВ без границ» или пользователи мобильного приложения «ТТК ТВ», зайдя в магазин LG Content Store на своем телевизоре.

Для входа в приложение необходимо использовать логин и пароль от действующего аккаунта в одном из ТВ-сервисов ТТК. Если клиент не является абонентом «ТТК ТВ», то он может зарегистрироваться в мобильном приложении «ТТК ТВ», получить логин и пароль, а затем использовать полученные учетные данные для входа в приложение на Smart TV.

«Интерактивное телевидение» от ТТК

Услуга «Интерактивное телевидение» от ТТК была запущена весной 2017 г., и сегодня доступна уже в 128 городах России. Она позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, используя все интерактивные функции: пауза и перемотка эфира, архив программ до трех дней, интерактивная программа передач. Уже в июне ТТК запустил ОТТ-сервис «ТВ без границ», который позволяет смотреть телевидения от ТТК на сетях любых провайдеров интернета по всей территории России. Осенью компания предложила абонентам мобильное приложение «ТТК ТВ».

Оператор ТТК запустил приложение для «умных» телевизоров LG

Запуск приложения для Smart TV стал новым этапом развития услуги «Мультискрин», которую ТТК представил в сентябре 2017 года. Она позволяет в рамках одного аккаунта смотреть телепрограммы в рамках подключенного пакета на нескольких устройствах одновременно. Ранее услуга уже объединила в себе возможности доступа к видеоконтенту с экрана телевизора через приставку и с экрана смартфона и планшета – через мобильное приложение. Приложение «ТТК ТВ» для Smart TV может быть востребовано как абонентами домашнего интернета от ТТК, так и клиентами других провайдеров. В ближайшее время приложение станет доступно и для владельцев телевизоров других производителей с функцией Smart TV.

Возможности «Интерактивного ТВ» оператора ТТК

В рамках услуги «Интерактивное ТВ» ТТК предлагает абонентам несколько базовых пакетов каналов. «Социальный», включающий 60 каналов, можно бесплатно подключить после приобретения ТВ-приставки. Помимо федеральных ТВ каналов в нем доступны новостные, познавательные, развлекательные, музыкальные каналы. Для тех, кто хочет получить дополнительный набор каналов, ТТК предлагает пакеты «Базовый» (более 90 каналов) и «Расширенный» (более 120 каналов).

По желанию абонента дополнительно к основным можно подключить специальные тематические пакеты каналов на любой вкус: Amedia Premium HD и «Кино» для любителей фильмов и сериалов, «Спорт», «Футбол», «Плюс футбол» и «Наш футбол» — для спортивных болельщиков, а также пакеты «Познавательный», «Детский» и «Для взрослых».

Чем знаменит оператор ТТК

Компания ТТК – один из ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также входит в число лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.

ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 76 000 км и пропускной способностью более 3,4 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией.