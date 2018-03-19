В России впервые сравнялось число зрителей онлайн-видео на мобильниках и на десктопах

Количество российских пользователей, которые просматривают видео в интернете с мобильных устройств, сравнялось в 2017 г. с количеством пользователей, которые используют для этих целей ПК. Рекламодатели пока что не отреагировали на изменение ситуации — они тратят на мобильный сегмент всего 20% рекламных бюджетов.

Аудитория онлайн-видео

В 2017 г. всего 26,3 млн россиян использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете. Это на 9% меньше, чем в 2016 г. Причиной снижения показателя послужило то, что все большее количество пользователей просматривает онлайн-видео с мобильных устройств. В сентябре 2017 г. количество пользователей в этих двух категориях сравнялось, то есть десктопы перестали быть основным средством просмотр видео в интернете. Мобильными устройствами для просмотра теперь тоже пользуется более 26 млн россиян.

К таким выводам пришла аналитическая компания Mediascope, которая провела в декабре 2016 г. и декабре 2017 г. исследования среди российских пользователей в возрасте 12-64 лет из городов с населением более 100 тыс. человек. По словам Натальи Дмитриевой, гендиректора компании Gazprom-Media Digital, которая работает на рынке видеорекламы, «в некоторых возрастных группах, в том числе среди активных покупателей 20-35-летнего возраста, до трети россиян сегодня пользуется исключительно мобильными устройствами».

Рекламные бюджеты

Несмотря на стремительное перераспределение просмотров видео между ПК и мобильными устройствами, бюджеты, выделяемые на мобильную и десктопную рекламу, практически не изменились. На мобильную рекламу в 2017 г. в России было потрачено порядка 1,6 млрд руб., что составляет всего 20% рекламных бюджетов Рунета вообще, сообщает Gazprom-Media Digital. Это при том, что на мобильные устройства приходится более 40% рекламного инвентаря, то есть пространства, предоставляемого рекламодателям для размещения объявлений.

Динамика рынка видеорекламы в России

Gazprom-Media Digital объясняет неадекватность распределения рекламных бюджетов отсутствием надежных инструментов для измерения мобильной рекламы. Mediascope предоставляет данные по рекламе в мобильных приложениях лишь с начала 2018 г., а инструменты для измерения рекламы в браузерах все еще находятся в разработке. К 2018 г. Gazprom-Media Digital прогнозирует увеличение доли затрат на мобильную рекламу до 30-40% рекламных бюджетов, то есть до 3-4 млрд руб. Предполагаемые темпы роста могут составить от 87% до 150%.

Видеореклама

Если говорить отдельно о видеорекламе, то объем этого сегмента рынка составил в 2017 г. 8,3 млрд руб., что на 25,8% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Gazprom-Media Digital прогнозирует данному сегменту более медленный рост, чем у рынка рекламы вообще. В 2018 г. рынок видеорекламы вырастет примерно на 20%, приблизившись к 10 млрд руб.

При этом в 2017 г. на 23% увеличился объем средств, которые вкладывают в видеорекламу федеральные рекламодатели, сообщает Gazprom-Media Digital исходя из анализа собственной сети. 47% всех средств поступает от производителей товаров повседневного спроса, 19% — от производителей лекарственных средств.

Наиболее агрессивную рекламную политику ведут игроки рынка финансовых услуг. Совместно рекламодатели из банковской и финансовой сферы увеличили в 2017 г. бюджеты, выделяемые на видеорекламу, в 2,5 раза. Наряду с этим отмечается приток новых рекламодателей из указанных сфер на рынок видеорекламы. По словам Дмитриевой, рекламодатели готовы тратиться на видеорекламу на мобильных устройствах даже при отсутствии точных измерений аудитории.

Просмотр видео и рекламы

По данным Mediascope, хоть количество пользователей, которые просматривают видео в интернете с ПК, и сократилось, оставшиеся пользователи стали больше времени тратить на просмотр видео с этих устройств. Совокупное количество просмотров выросло в 2017 г. на 0,2% и составило 2,7 млрд. В среднем пользователь ПК тратит за день на просмотр видеосайтов 45 минут, а не 41, как в предыдущем году. Количество роликов, просмотренных за сутки, выросло с 8 до 10 штук.

Отраслевая принадлежность заказчиков видеорекламы в интернете

Если за декабрь 2016 г. российские пользователи просмотрели в среднем 93 ролика на человека, то за декабрь 2017 г. — уже 103 ролика. Мужчины смотрят видео в интернете в целом чаще, чем женщины. Что касается видеорекламы, то в сети Gazprom-Media Digital рекламная нагрузка на пользователя выросла за год на 13%: в декабре 2016 г. пользователи просматривали в целом 21 видеобъявление, год спустя — 27 объявлений.

Таргетирование рекламы

Gazprom-Media Digital отмечает рост доли таргетированной рекламы, которую показывают пользователям с определенными демографическими и поведенческими характеристиками. 70% всех показов видеорекламы в сети компании в декабре 2017 г. происходило именно так, это на 18% больше, чем в 2016 г.

Рекламу теперь таргетируют не только крупные компании, но также средний и малый бизнес. У производителей товаров массового спроса доля такой рекламы достигает 38%, у автопроизводителей — 24%, в рознице и сфере финансовых услуг — 21%.

Растет также доля интерактивной рекламы, то есть такой, где пользователь должен кликнуть на специальный интерактивный элемент. В спортивных товарах ее доля составляет 80%, у автопроизводителей — 46%, в недвижимости — 34%, в финансовых услугах — 28%.