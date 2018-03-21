«Отец интернета» объяснил, как спасти Всемирную паутину от гибели

Создатель HTML и основатель W3C в открытом письме обратился к интернет-сообществу с призывом сделать глобальную сеть доступной для всех, посетовал на тормозящих прогресс монополистов рынка информационных технологий и посоветовал использовать творческий подход в бизнесе.

Интернет в опасности

«Отец интернета» Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners Lee) выступил с открытым обращением ко всем пользователям Сети, в котором изложил свое видение будущего Всемирной паутины. Кроме того, он озвучил современные проблемы и угрозы, существующие на данном этапе ее развития, и которые необходимо решить в первую очередь для того, чтобы позитивный образ будущего как можно скорее обрел осязаемые черты.

По мнению эксперта, необходимо сделать интернет доступным для любых слоев населения во всем мире и ограничить влияние ИТ-гигантов, использующих свое монопольное положение во вред Сети.

Заставить «паутину» работать на людей

Тим Бернерс-Ли выразил озабоченность доминирующим положением крупнейших ИТ-компаний, создающих разнообразные барьеры для конкурентов, массово скупающих стартапы и переманивающих ценные кадры. Сосредоточенность власти в руках нескольких больших игроков, единолично определяющих пути развития индустрии, приводит к тому, что хорошие идеи отбрасываются, а прогресс в общем замедляется. Кроме того, подобная ситуация привела к тому, что интернет становится оружием воздействия на общественное мнение. Специалист отметил роль фальшивых аккаунтов Facebook и Twitter в провоцировании социальной напряженности.

Решить данную проблему, по мнению автора, возможно благодаря продвижению законодательных норм, ставящих социальное благо выше коммерческих интересов отдельных игроков ИТ-рынка.

Устранить цифровое неравенство

По прогнозам эксперта, уже в 2018 г. доступ к глобальной сети будет иметь более половины населения планеты. Вторая половина при этом оказывается полностью выключенной из глобальных процессов. Без интернета в современном мире люди лишены возможности обучаться, зарабатывать, получать ставшие привычными для нас услуги.

По мнению Бернерса-Ли необходимо поддерживать такие бизнес-модели, которые позволят предоставить доступ к интернету беднейшим слоям населения, например, при помощи организации публичных беспроводных сетей Wi-Fi.

Привлечь большее количество голосов к обсуждению будущего «паутины»

Бернерс-Ли уверен, что сегодняшняя цифровая экономика нуждается в выработке жестких стандартов, способных в равной степени учитывать интересы как интернет-компаний, так и рядовых пользователей. Для достижения этих целей всем участникам процесса необходимо понять, что заработок на рекламе не является единственной возможной бизнес-моделью для интернет-компаний. Менять бизнес-модель никогда не поздно – нужно лишь проявить немного креативности.

Тимоти Бернерс-Ли, создатель протокола HTTP и действующий глава W3C

«Давайте соберем лучшие умы из сфер бизнеса, технологий, государственного управления, гражданского общества, искусства и науки для борьбы с угрозами будущему интернета. Мы в Web Foundation готовы сыграть свою роль в мисии по построению Сети в том виде, в каком мы все этого хотим. Давайте работать вместе для достижения этой цели», – подытожил свое обращение Бернерс-Ли.

День рождения WWW

12 марта 2018 г. Всемирная паутина отметила свой очередной день рождения. Ровно 29 лет назад британский ученый Тим Бернерс-Ли, будучи сотрудником CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), предложил глобальный гипертекстовый проект «семантической паутины», ставший основой для интернета в том виде, в каком мы его знаем сегодня. В течение следующих нескольких лет «отец интернета» разработал свои спецификации URI (универсальный идентификатор ресурса), HTTP (протокол передачи гипертекста) и HTML (язык гипертекстовой разметки) – концепции, без которых невозможно представить функционирование интернета в наши дни. В настоящее время Сэр Бернерс-Ли возглавляет W3C – организацию, разрабатывающую и внедряющую технологические стандарты для Всемирной паутины.