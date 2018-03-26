Facebook годами собирает данные о звонках и SMS пользователей

Приложения Facebook собирают и хранят данные о телефонных звонках и SMS пользователя за последние несколько лет. Сама компания считает ситуацию нормальной и уверяет, что запрашивает на все это разрешение у владельца смартфона. Пользователи утверждают, что никогда не давали согласия на сбор некоторой информации, но он все равно осуществляется.

Сбор данных

Facebook собирает данные о журнале вызовов и SMS-сообщениях Android-устройств, на которых установлены его приложения. Несколько пользователей Twitter сообщили, что они нашли историю своих вызовов за последние годы в файлах с собственными данными, которые загрузили из соцсети.

Скачать файлы, содержащие всю информацию о них, которая только есть у Facebook, пользователей побудил недавний скандал вокруг получения данных 50 млн пользователей соцсети компанией Cambridge Analytica. Данные собирались через специальное приложение, предположительно, для использования во время президентских выборов в США.

Жалобы в Twitter

«Ого, мой Facebook Zip файл содержит информацию о каждом моем сотовом телефонном звонке и сообщении примерно за год», — отмечает пользователь Twitter Мэт Джонсон (Mat Johnson). Пользователь по имени Дилан Маккей (Dylan McKay) также пишет, что «каким-то образом он содержит всю мою историю звонков с мамой моего партнера». По словам Маккея, он обнаружил в архиве данные по звонкам за последние два года. Там присутствовали имена и телефонные номера его контактов, а также указывалась продолжительность каждого вызова.

Пользователи пришли к выводу, что соцсеть собирает истории вызовов только в том случае, когда речь идет о звонках часто используемым контактам, в частности, членам семьи. «У меня похожая ситуация с моим (приложением) на Android. У меня не установлен FB, но я пользуюсь Messenger и Instagram. Интересно, что они отслеживают, только когда я звоню моим родителям и девушке. Никогда не использовал Messenger для общения с моими родителями. Странно», — сообщает в Twitter Бен Уигхэм (Ben Wigham).

Правила сбора данных

Как отмечает издание Ars Technica, Facebook действительно запрашивает доступ к контактам и журналу вызовов на Android. Соцсеть поясняет, что это делается для улучшения алгоритма рекомендации друзей и понимания различий между деловыми и личными контактами. Messenger также периодически предлагает пользователям Android передать ему функции SMS-клиента по умолчанию. Кроме того, Facebook постоянно предлагает клиенту опцию по обновлению списка контактов. Теоретически пользователь может удалить собранные таким образом данные из своего профайла, открыв соцсеть в браузере.

Facebook удивил пользователей тем, какие именно данные о них собирает

По-видимому, Facebook ведет сбор данных годами, начав еще в те времена, когда правила Android на этот счет были гораздо менее строгими. Постепенно Google ужесточила предписания, но до недавнего времени у приложений все равно была возможность их обойти и продолжить сбор информации о звонках и SMS. Такая возможность исчезла с заменой старого Android API в октябре. Однако, если пользователь согласился предоставить приложению Facebook доступ к контактам несколько версий Android назад, то сбор данных по умолчанию будет продолжаться.

Примечательно, что среди пользователей, которые жалуются на сбор данных о звонках и SMS в Twitter, отсутствуют владельцы устройств под управлением iOS. Apple позволяет некоторым специальным приложением получать ограниченный доступ к подобным данным, если речь идет о блокировке спама, но на это им нужно получить специальное разрешение. Большинство же приложений в iOS, включая Facebook, просто не имеют возможности собирать данные о звонках и SMS.

Реакция компании

В беседе с изданием Ars Technica представители Facebook не стали отрицать факт сбора данных. Однако, по мнению компании, это совершенно нормально для приложений — получать доступ к истории вызовов, когда пользователь добавляет контакты из телефонной книги в соцсеть.

В своем блоге Facebook уверяет, что сбор подобных данных является исключительно опциональным. Ars Technica пишет, что это противоречит сведениям, которые издание получило от некоторых пользователей Twitter. В частности, Маккей утверждает, что никогда не давал разрешение на сбор данных о его SMS, однако обнаружил их в архиве. Также компания не рассказала, зачем ей эти данные, и как она их использует.