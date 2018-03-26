Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее

Не смотря на то, что стандарту все еще необходимо получить одобрение сообщества, в настоящее время существуют его готовые программные реализации. К примеру, установка защищенных соединение при помощи TLS 1.3 поддерживается Google Chrome и Mozilla Firefox уже сейчас.

Переход на TLS 1.3 должен позитивно сказаться на скорости работы интернет-ресурсов для конечного пользователя. Вызвавшая немало споров в процессе обсуждения технология 0-RTT (Нулевая круговая задержка), но все же принятая IETF, позволит возобновлять ранее прерванные защищенные соединения, тем самым экономя время на повторной инициализации и обеспечивая пользователю более комфортную и быструю навигацию в интернете. Особенно разница будет заметна для пользователей мобильных устройств.

По данным американской компании Cloudflare, предоставляющей услуги в сфере интернет-безопасности, около 40% соединений с сайтами, защищенными силами компании, приходится на пользователей, недавно посещавших эти сайты. Таким образом, существенная доля пользователей интернета, регулярно посещающих одни и те же сайты, заметит прирост скорости загрузки часто посещаемых ресурсов в своем браузере.

«Рукопожатие» (предварительный обмен данными между узлами до установления защищенного соединения) будет происходить быстрее, минимизируя тем самым количество незашифрованной информации, передающейся между узлами.

Новая версия протокола TLS предложит пользователям интернета

более высокий уровень защищенности и оптимальную скорость

Кроме того, по сравнению с версией 1.2, принятой в качестве стандарта целых 10 лет назад – в 2008 г., в новой версии отсутствуют некоторые устаревшие алгоритмы шифрования. Также теперь злоумышленники не смогут повторно использовать ранее сгенерированные ключи для транзакций в будущем.