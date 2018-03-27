Власти разрешат россиянам платить налоги через мобильное приложение

Чтобы избежать издержек при налогообложении, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане в России получат возможность платить налоги через мобильное приложение. Для самозанятых это будет актуально только в 2020 г., поскольку их налоговые каникулы были продлены на весь 2019 г.

Приложение для уплаты налогов

В России появится мобильное приложение, через которое индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане смогут без издержек платить налоги. Об этом на коллегии Минфина сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает информационное агентство ТАСС. Сам Силуанов ссылается на послание Президента России Федеральному собранию.

Министр пояснил, что для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан будет введен новый специальный режим налогообложения, который полностью избавит их от необходимости вести отчетность. Частью нового режима станет мобильное приложение, с помощью которого налоги будут начисляться автоматически и уплачиваться онлайн. Издержки для налогоплательщика при этом будут равны нулю.

Кто такие самозанятые граждане

Напомним, в июле 2017 г. Госдума приняла закон, определяющий правовой статус самозанятых граждан. С юридической точки зрения закон представляет собой набор поправок в Гражданский кодекс России. Согласно этим поправкам, самозанятым гражданам не обязательно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей для оказания различных услуг.

Минфин планирует разрешить индивидуальным предпринимателям платить налоги через приложение

Список этих услуг отдельно определяется правительством России. Как правило, самозанятые граждане предоставляют услуги репетитора, сиделки, няни, водителя, фотографа, специалиста по ремонту техники, в том числе компьютерной, и т.д. Согласно закону, такая деятельность не считается больше незаконным предпринимательством. Соответственно, самозанятые граждане могут открыто платить государству налог на доход физических лиц в размере 13%.

Чтобы поощрить самозанятых граждан придать официальный статус своему заработку, в конце 2016 г. был принят закон от так называемых налоговых каникулах для них на 2017-2018 гг. Поскольку несмотря на это регистрация самозанятых шла вяло, в январе 2018 г. было принято решение продлить налоговые каникулы еще и на 2019 г. Количество самозанятых в России оценивается от 15 до 22 млн человек.