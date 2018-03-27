В России разрешат играть в онлайн-казино, но только избранным чиновникам

Минфин подготовил законодательные поправки, которые позволят сотрудникам ФНС полноценно играть в запрещенные в России онлайн-казино. Так они смогут сделать «контрольную закупку».

Интернет-казино для ФНС

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могут получить право по служебной необходимости играть в онлайн-казино и другие незаконные в России азартные игры. С точки зрения ведомства, его сотрудникам необходимо разрешить делать ставки и получать выигрыши, чтобы они могли проводить у организаторов игр так называемые контрольные закупки.

Это единственный, по мнению представителей ведомства, способ идентифицировать лиц, в пользу которых осуществляются переводы денег для оплаты участия в азартных играх и лотереях с использованием интернета.

Данные новшества предусматривают подготовленные Минфином проекты поправок в законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с этими документами.



Некоторые подробности

Проведение контрольной закупки предполагается использовать и для выявления на доменных именах или указателях страниц сайтов, а также на сетевых адресах информации, нарушающей законодательный запрет проведения в России лотерей и азартных игр в интернете и «с помощью иных средств связи».

Сотрудники ФНС смогут делать ставки в онлайн-казино и получать выигрыши

После обнаружения такой информации в ФНС смогут принять официальные решения, необходимые для включения онлайн-казино в тематический автоматизированный единый реестр запрещенных сайтов.

Как в России борются с азартными сайтами

Сайты с азартными играми блокируются в России еще с начала 2014 г. С тех пор под блокировку попали несколько сотен сайтов казино, букмекерских контор, тотализаторов и игровых автоматов.

В том же году в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» были внесены изменения, позволяющие осуществлять блокировку сайтов с азартными играми во внесудебном порядке.

В 2015 г. на осуществление таких блокировок правительство уполномочило ФНС. С конца 2015 г. ведомство заблокировало сотни различных игровых сайтов, как русскоязычных, так и зарубежных.

В числе прочих под блокировку стали попадать казино и тотализаторы, которые в принципе не работают с пользователями из России. В числе прочего ФНС заблокировала спортивный тотализатор Yahoo.