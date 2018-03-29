Telegram несколько часов не работает во всем мире. Дуров назвал причину

Произошел массовый сбой Telegram. Пользователи не могут отправлять или принимать сообщения с 11 утра по Москве.

Массовое отключение Telegram

Популярный мессенджер Telegram оказался недоступен для некоторых пользователей в России и СНГ, Европе, на Ближнем Востоке. Внезапные проблемы с соединением начали наблюдаться около 11:00 по московскому времени. Проблема затронула как приложения, так и веб-версию клиента. Причины произошедшего пока неизвестны.

«Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения», – сообщается в официальном Twitter компании. Разработчики проинформированы о случившемся и в настоящее время заняты устранением неполадок, обещая скорый возврат пользователей в сеть.

По данным сервиса DownDetector, предназначенного для мониторинга сбоев, проблемы с подключением к Telegram испывают жители России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Италии, Великобритании и других государств Европы.

География массового сбоя Telegram

Роскомназдор сразу же заявил о своей непричастности к сбою.

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем», – сообщает официальная страница Роскомнадзора в социальной сети «Вконтакте»

История сбоев Telegram

Предыдущий сбой в Telegram произошел в феврале 2018 г. Пользователи Telegram по всему миру начали жаловаться на проблемы в работе сервиса. Часть аудитории испытывала проблемы с получением/отправкой сообщений, у некоторых мессенджер не работал вовсе. В декабре 2017 г. многие пользователи столкнулись с похожими проблемами. Тогда основатель Telegram Павел Дуров объяснил произошедшее значительным ростом трафика. Также, двумя месяцами ранее, были зафиксированы проблемы с серверами Telgram, возникшие по той же самой причине.

О Telegram

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер с поддержкой сквозного шифрования для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.

Дополнение 1

Как рассказал Павел Дуров в своем Twitter-аккаунте, причиной массового сбоя стало отключение питания в дата-центре Telegram. По словам основателя мессенджера, в настоящее время сотрудники компании делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, но многое по-прежнему зависит от действий провайдера дата-центра.

Дополнение 2

К 14:30 по московскому времени практически полностью восстановлена работа Telegram в Западной Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Постепенно возвращаются онлайн и страны СНГ. Таким образом, Telegram был недоступен в общей сложности в течение 3,5 часов.

Дополнение 3

C 11:00 по Москве Столичный «Мегафон» зафиксировал среди своих абонентов двадцатикратное снижение трафика в мессенджере Telegram. Всего час спустя, начиная с 12:00, объем передачи данных в мессенджере Whatsapp начал расти и показал значения, превышающие обычные дни, практически в 1,5 раза выше привычных. По словам Евгения Новоселова, технического директора Столичного «Мегафона», остальные мессенджеры изменений не показали.