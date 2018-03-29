 

Telegram несколько часов не работает во всем мире. Дуров назвал причину

Интернет Веб-сервисы Техника
мобильная версия
, Текст: Дмитрий Степанов
Произошел массовый сбой Telegram. Пользователи не могут отправлять или принимать сообщения с 11 утра по Москве.

Массовое отключение Telegram

Популярный мессенджер Telegram оказался недоступен для некоторых пользователей в России и СНГ, Европе, на Ближнем Востоке. Внезапные проблемы с соединением начали наблюдаться около 11:00 по московскому времени. Проблема затронула как приложения, так и веб-версию клиента. Причины произошедшего пока неизвестны.

«Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения», – сообщается в официальном Twitter компании. Разработчики проинформированы о случившемся и в настоящее время заняты устранением неполадок, обещая скорый возврат пользователей в сеть.

По данным сервиса DownDetector, предназначенного для мониторинга сбоев, проблемы с подключением к Telegram испывают жители России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Италии, Великобритании и других государств Европы.

География массового сбоя Telegram

Роскомназдор сразу же заявил о своей непричастности к сбою.

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем», – сообщает официальная страница Роскомнадзора в социальной сети «Вконтакте»

История сбоев Telegram

Предыдущий сбой в Telegram произошел в феврале 2018 г. Пользователи Telegram по всему миру начали жаловаться на проблемы в работе сервиса. Часть аудитории испытывала проблемы с получением/отправкой сообщений, у некоторых мессенджер не работал вовсе. В декабре 2017 г. многие пользователи столкнулись с похожими проблемами. Тогда основатель Telegram Павел Дуров объяснил произошедшее значительным ростом трафика. Также, двумя месяцами ранее, были зафиксированы проблемы с серверами Telgram, возникшие по той же самой причине.

О Telegram

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер с поддержкой сквозного шифрования для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.

Дополнение 1

Как рассказал Павел Дуров в своем Twitter-аккаунте, причиной массового сбоя стало отключение питания в дата-центре Telegram. По словам основателя мессенджера, в настоящее время сотрудники компании делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, но многое по-прежнему зависит от действий провайдера дата-центра.

Дополнение 2

К 14:30 по московскому времени практически полностью восстановлена работа Telegram в Западной Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Постепенно возвращаются онлайн и страны СНГ. Таким образом, Telegram был недоступен в общей сложности в течение 3,5 часов.

Дополнение 3

C 11:00 по Москве Столичный «Мегафон» зафиксировал среди своих абонентов двадцатикратное снижение трафика в мессенджере Telegram. Всего час спустя, начиная с 12:00, объем передачи данных в мессенджере Whatsapp начал расти и показал значения, превышающие обычные дни, практически в 1,5 раза выше привычных. По словам Евгения Новоселова, технического директора Столичного «Мегафона», остальные мессенджеры изменений не показали.

Второе пришествие BPM

Как без потерь отказаться от услуг облачного провайдера Хроники создателей Dallas Lock Презентация революционной аналитической платформы Loginom