HeadHunter идет на американскую биржу, чтобы продаться за $250 млн
HeadHunter идет на NASDAQ
HeadHunter готовится провести первичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Предварительный инвестиционный проспект компании опубликован на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.
В ходе IPO планируется привлечь до $250 млн. Продавцами будут существующие акционеры - фонд «Эльбрус-Капитал» и американская инвестиционная компания Goldman Sachs.
Сколько конкретно будет продано акций и по какой цене, пока неизвестно. Сама компания продавать свои акции не будет. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».
Краткая история HeadHunter
Сервис HeadHunter был создан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. В 2007 г. в число акционеров сервиса вошел фонд DST Юрия Мильнера, который в течение последующих нескольких лет консолидировал все акции HeadHunter.
В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. После этого Mail.Ru Group несколько раз пыталась продать HeadHunter.
Сделка по продаже состоялась в 2016 г. Тогда было объявлено, что ресурс покупает консорциум инвесторов во главе с фондом «Эльбрус-Капитал» за 10 млрд руб.
Акционерная и корпоративная структура HeadHunter
Из раскрытых сейчас документов следует, что совладельцем ресурса является Goldman Sachs. Этой компании через ELQ Investors VIII, принадлежит 40% акций. 59,9% акций - у «дочки» «Эльбрус-Капитала» - Highworld Investments.
На IPO пойдет головная структура группы - кипрская HeadHunter Group, которая до недавнего времени называлась Zemenik Trading. Она через российскую ООО «Земеник» владеет другой кипрской структурой - HeadHunter FSU. Та, в свою очередь, владеет «дочками» HeadHunter в России, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.
По итогам 2017 г. выручка Headhunter составила 4,7 млрд руб., операционная прибыль - 1,3 млрд руб., чистая прибыль - 464 млн руб.
Средняя ежемесячная аудитория HeadHunter составляет 17,8 млн посетителей. В базе данных ресурса находится 416 тыс. вакансий и 19,9 млн резюме. Кроме того, у ресурса 186 тыс. платных пользователей.
Мнения аналитиков
Аналитик ИК «Финам» Леонид Делицын полагает, что на биржу будет выставлено 20% акций HeadHunter. При таком подходе оценка всей компании составит $1,25 млрд. В то же время, если бы HeadHunter привлекал частных инвесторов, то компания бы стоила значительно дешевле, около $650 млн, - считает аналитик.
«Владельцы HeadHunter могут представить ресурс как «русского единорога», кроме того, им на пользу сыграет осуществленная ранее Роскомнадзором блокировка прямого конкурента сервиса - Linkedin», - добавляет Делицын.
Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что сейчас не лучшее время для размещения, так как на бирже происходит коррекция стоимости технологических компаний. «Другое дело, что от самой компании это и не зависит и она начала готовиться к IPO в период, когда рынок был на подъеме», - говорит аналитик.