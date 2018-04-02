HeadHunter идет на американскую биржу, чтобы продаться за $250 млн

Рекрутинговый сервис HeadHunter намерен провести IPO на бирже NASDAQ и привлечь до $250 млн. Выяснилось, что, помимо фонда «Эльбрус-Капитал», акционером проекта является инвестиционная компания Goldman Sachs.

HeadHunter идет на NASDAQ

HeadHunter готовится провести первичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Предварительный инвестиционный проспект компании опубликован на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

В ходе IPO планируется привлечь до $250 млн. Продавцами будут существующие акционеры - фонд «Эльбрус-Капитал» и американская инвестиционная компания Goldman Sachs.

Сколько конкретно будет продано акций и по какой цене, пока неизвестно. Сама компания продавать свои акции не будет. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».

Краткая история HeadHunter

Сервис HeadHunter был создан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. В 2007 г. в число акционеров сервиса вошел фонд DST Юрия Мильнера, который в течение последующих нескольких лет консолидировал все акции HeadHunter.

HeadHunter хочет выручить за свои акции на NASDAQ $250 млн

В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. После этого Mail.Ru Group несколько раз пыталась продать HeadHunter.

Сделка по продаже состоялась в 2016 г. Тогда было объявлено, что ресурс покупает консорциум инвесторов во главе с фондом «Эльбрус-Капитал» за 10 млрд руб.

Акционерная и корпоративная структура HeadHunter

Из раскрытых сейчас документов следует, что совладельцем ресурса является Goldman Sachs. Этой компании через ELQ Investors VIII, принадлежит 40% акций. 59,9% акций - у «дочки» «Эльбрус-Капитала» - Highworld Investments.

На IPO пойдет головная структура группы - кипрская HeadHunter Group, которая до недавнего времени называлась Zemenik Trading. Она через российскую ООО «Земеник» владеет другой кипрской структурой - HeadHunter FSU. Та, в свою очередь, владеет «дочками» HeadHunter в России, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.

По итогам 2017 г. выручка Headhunter составила 4,7 млрд руб., операционная прибыль - 1,3 млрд руб., чистая прибыль - 464 млн руб.

Средняя ежемесячная аудитория HeadHunter составляет 17,8 млн посетителей. В базе данных ресурса находится 416 тыс. вакансий и 19,9 млн резюме. Кроме того, у ресурса 186 тыс. платных пользователей.

Мнения аналитиков

Аналитик ИК «Финам» Леонид Делицын полагает, что на биржу будет выставлено 20% акций HeadHunter. При таком подходе оценка всей компании составит $1,25 млрд. В то же время, если бы HeadHunter привлекал частных инвесторов, то компания бы стоила значительно дешевле, около $650 млн, - считает аналитик.

«Владельцы HeadHunter могут представить ресурс как «русского единорога», кроме того, им на пользу сыграет осуществленная ранее Роскомнадзором блокировка прямого конкурента сервиса - Linkedin», - добавляет Делицын.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что сейчас не лучшее время для размещения, так как на бирже происходит коррекция стоимости технологических компаний. «Другое дело, что от самой компании это и не зависит и она начала готовиться к IPO в период, когда рынок был на подъеме», - говорит аналитик.