При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда

Telegram в ходе второго этапа ICO привлек $850 млн. Всего Telegram намерен привлечь $2,55 млрд на развитие «революционной» криптовалюты Grams, создаваемой на базе собственной блокчейн-платформы TON. Но при некоторых условиях Telegram может вернуть деньги инвесторам или выкупить обратно с рынка часть проданной им криптовалюты.

Telegram получит от инвесторов $850 млн

Telegram привлек в ходе второго раунда первичного размещения токенов (ICO) $850 млн. Документы об этом опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Средства привлекала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания TON Issuer, полностью принадлежащая зарегистрированной в той же юрисдикции Telegram Group.

В феврале 2018 г., Telegram в ходе первого раунда размещения также привлек $850 млн (соответствующие документы тоже были опубликованы на SEC). Таким образом, всего на текущий момент Telegram собрал $1,7 млрд.

Впоследствии токены, выпущенные Telegram, будут обменяны на будущую виртуальную валюту Grams в отношении один к одному. Всего планируется выпустить 5 млрд Grams.

Как дорожает еще не появившаяся криптовалюта

В распоряжении CNews имеется образец договора купли-продажи токенов в ходе второго раунда размещения Telegram. Из нее следует, что в феврале 2018 г., в ходе первого раунда ICO, было продано 2,25 млрд токенов (45% от общего числа будущих Grams) по цене $0,38 за один токен. Минимальная сумма инвестиций для участия в этом раунде составляла $20 млн.

Созданный Павлом Дуровым Telegram привлек очередные $850 миллионов

Затем начался второй раунд размещения токенов. Он состоит из двух частей - стадия «А» и стадия «B». Стадия «А» как раз и завершилась на данный момент.

В ходе нее цена одного составила $1,33. Минимальная сумма инвестиций для участия в данном раунде составляла $1 млн. С учетом объема размещения можно рассчитать, что в ходе данного размещения было продано 640 млн токенов. То есть всего в ходе прошедших двух размещений было продано 2,89 млрд токенов (58% от общего числа будущих Grams).

Сколько всего соберет Telegram

Согласно документу, далее предстоит стадия «B». Всего в ходе обоих стадий второго раунда размещения планируется выручить $1,7 млрд. Таким образом, Telegram намерен привлечь в ближайшее время еще $850 млн, а всего Telegram ожидает выручить от ICO $2,55 млрд.

Источник CNews среди криптоинвесторов говорит, что предварительные заявки на покупку токенов в ходе стадии «B» второго раунда размещения уже собраны. Telegram легко соберет $2,6 млрд и может даже собрать больше $3 млрд, полагает собеседник издания, добавляя, что Telegram отсеял многие заявки на покупку токенов.

Отметим, что, в отличие от классического ICO, Telegram собирает средства не в виде криптовалют, а в виде фиатных денег - долларов США. Имена инвесторов, вложившихся в ICO Telegram, большей частью не известны.

После проведения «начального» этапа размещения основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин и создатель компании «Вимм-билль-дан» Давид Якобашвили признались, что вложили в данный проект $17 млн и $10 млн соответственно. Сообщалось также об интересе к ICO Telegram со стороны предпринимателя Романа Абрамовича.

В каком случае Telegram вернет деньги инвесторам

Grams будет работать на «революционной» блокчейн-платформе – Telegram Open Network (TON). Ее разработкой занимается Николай Дуров, брат основателя и владельца Telegram Павла Дурова. Собственно, после запуска TON токены Telegram и будут обменяны на Grams.

Развитием TON будет заниматься некоммерческое партнерство TON Foundation. Выпускать Grams будет «дочка» данного партнерства – TON Reserve.

Впрочем, Telegram допускает и возможность неудачи. В договоре купли-продажи говорится о возможности проекта отказаться от своих намерений, объявить о банкротстве, передать имущество кредиторам и т. д.

В этом случае Telegram обещает вернуть все средства инвесторам. Кроме того, средства будут возвращены, если TON не будет запущен до 31 октября 2019 г.

До запуска TON инвесторам запрещается каким-либо перепродавать, закладывать, обменивать токены и т. д. После же обмена Grams на токены у инвесторов второго раунда не будет никаких ограничений на их продажу.

А вот инвесторы, получившие Grams в рамках инвестиций первого раунда ICO, не смогут продавать их в течение 18 месяцев после запуска TON. Также Grams должны будут торговаться на бирже криптовалют. У TON Reserve останется значительная часть Grams, что должно защитить будущую криптовалюту от спекуляций.

При каком условии криптовалюту выкупят обратно с рынка

Формально цена первого Grams, который продаст TON Reserve, должна составлять $0,1. Цена каждого последующего проданного Grams будет на одну миллиардную больше предыдущего.

Стоимость n-ого по счету Grams рассчитывается следующим образом. Число «10» возводится в степень «-9», затем к получившемуся числу прибавляется «1». Далее получившее число возводится в степень «n», затем от него берется одна десятая. Это и дает стоимость соответствующего Grams.

Цена токенов, проданных в ходе состоявших двух размещений, была фиксированной для каждого размещения. Она рассчитывалась по вышеприведенной формуле как средняя цена для Grams, продаваемых в ходе соответствующего размещения.

Согласно техническому проспекту Telegram, после начала торгов Grams на бирже криптовалют рыночная цена данной криптовалюты не должна значительно отличаться от той, по которой ее на соответствующий момент будет продавать TON Reserve.

Если рыночная цена будет сильно ниже, никто просто не будет покупать их у TON Reserve. Если, наоборот, рыночная цена будет сильно выше, то будет достаточно сложно приобрести криптовалюту у TON Reserve. Таким образом, будущая криптовалюта будет защищена от резких взлетов и падений.

С другой стороны, если к моменту выпуска в обращение Grams в количестве N рыночная цена криптовалюты будет более чем в два раза ниже цены покупки N-ого по счету Grams у TON Reserve, данная структура оставляет за собой право выкупить обратно с рынка некоторое количество Grams. Такой шаг позволит уменьшить количество выпущенных в обращение Grams и стабилизировать их рыночную цену.

$400 млн на развитие Telegram

Некоммерческое партнерство TON Foundation получит денежные средства и криптовалюту, которые привлечет TON Reserve за счет продажи Grams, и направит их на работу TON и поддержку мессенджера Telegram. 80% расходов будут связаны с техническими нуждами (сервера, аренда стоек в ЦОДах, каналы связи и расходы на идентификацию пользователей), остальное – с затратами на персонал, юристов, офисы, консультации и т.д.

В 2017 г. на работу Telegram было потрачено $70 млн. В ближайшие три года в мессенджер будет инвестировано $400 млн. На текущий момент мессенджером пользуются около 200 млн человек, к 2022 г. их число составит около 1 млрд.

Также TON Reserve передаст TON Foundation порядка 500 млн Gram (10% от общего числа), после чего цена Gram сразу вырастет. Кроме того, еще 200 млн Grams (4% от общего числа) будут находится на специальном счете, подконтрольным TON Foundation. Данные средства будут направлены на поддержку СПО-разработчиков эко-системы TON.

«Революционный» блокчейн и массовая «криптовалюта» создателей Telegram

В Telegram надеются, что Grams станет первой массовой криптовалютой. Нынешние криптовалюты больше подходят для инвестирования, чем для использования в качестве платежного инструмента. Например, биткойн может обеспечить лишь семь транзакций в секунду, Ethereum 15.

Grams же должен стать простым и удобным инструментом для совершения платежей, став криптоаналогом Visa и Mastercard. С этой целью и разрабатывается блокчейн-платформа TON.

Блоки в TON будут автоматически разделяться и собираться. Это сделает быстрой генерацию новых блоков и снизит себестоимость транзакций. С TON можно будет работать через «легкое» мобильное приложение. Также функционал TON будет встроен в существующие клиенты Telegram.

Транзакции между двумя блоками будут осуществляться быстро и независимо от объема всего TON. Этого удастся достичь за счет интеллектуального механизма поиска путей. Утверждается, что скорость передачи информации между элементами TON будет находиться в логарифмической зависимости от общего числа блоков в TON.

Владельцев узлов, которые захотят выполнять функции «валидаторов» для проведения транзакций, должны будут вносить специальные депозиты. Это поможет TON сфокусироваться на расчете мощности узлов, обрабатывающих транзакции и выполняющих смарт-контракты.

Еще одна инновация – механизм «самоизлечения». Новые, исправные блоки, будут устанавливаться на вершину блоков, в которых были найдены ошибки. Это обеспечит защиту достоверных транзакций от того, чтобы быть отвергнутыми из-за несвязанных с ними ошибок.

Какие сервисы появятся вокруг «революционного» блокчейн

Вокруг TON будет создана целая экосистема. Планируется создать распределенную систему хранения файлов TON Storage («децентрализованный Dropbox») с доступом по torrent-технологии и использовании смарт-конрактов для поддержания стабильности.

TON Storage должен быть пригодным и для хранения данных таких сервисов, как YouTube и Telegram. Первые элементы системы TON Storage будут созданы за счет средств TON Foundation.

TON Proxy будет децентрализованным VPN-сервисом, обеспечивающим анонимность при использовании TON. Данная технология будет похожа на I2P (Invisible Internet Project) и станет блокчейн-альтернативой браузеру TOR.

В том числе TON Proxy можно будет использовать для работы с сервисами, наподобие Telegram, в обход интернет цензуры. Первые элементы TON Proxy будут созданы за счет TON Foundation.

TON Services обеспечит сторонним разработчикам возможность создавать децентрализованные приложения и смарт-контракты с дружественным интерфейсом наподобие смартфонов. Его будущий интерфейс будет похож на использование браузера для децентрализованной системы World Wide Web.

TON DNS будет схож с системой DNS, обеспечивающей синхронизацию IP-адресов и доменов. TON DNS обеспечит возможность наличия «человеческих» имен у аккаунтов, смарт-контрактов, сервисов и узлов. Благодаря данной платформе использование TON будет таким же удобным, как и World Wide Web.

Также планируется разработать систему микроплатежей TON Payments. Она обеспечит передачу денежных средств между пользователями, ботами и сервисами по технологии «off-chain» – то есть без внесения записей в блокчейн. Но ее надежность будет такой же, как и у традиционной для платежей в блокчейне технологии «on-chain».

Помимо товаров и услуг, которые будут предлагать различные лица, Grams можно будет использоваться для следующих целей: выплаты комиссии валидаторам за совершение транзакций и смарт-контрактов, оплаты размещения файлов на TON Storage, покупки имен в TON DNS и размещение соответствующих сайтов, оплата различных TON Services, оплаты доступа в интернет в обход цензуры и возможности сокрытия IP-адреса через TON Proxy.

Также владельцы «валидаторов» смогут вносить необходимые депозиты с помощью Gram, ровно как им можно будет давать кредиты в Gram в обмен на часть их вознаграждений. Кроме того, с помощью Grams можно будет участвовать в голосованиях по предлагаемым изменениям в протоколе TON.

«Революционный» блокчейн отдадут глобальному сообществу

В проспекте Telegram обещается, что после запуска TON и обеспечения надежности работы системы сам Telegram отойдет от ее управления. К 2021 г. TON будет переименован в The Open Network, а функции управления проектом отойдут к «глобальному открытому сообществу».