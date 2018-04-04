Женщина, расстрелявшая штаб-квартиру YouTube, была веганом

Женщина, устроившая стрельбу в штаб-квартире YouTube, найдена мертвой. Ранения получили три человека. Рассматриваются версии мести YouTube или бывшему бойфренду. По данным местных СМИ, она была веганом, бодибилдером, и, возможно, трансгендером.

Есть пострадавшие

В штаб-квартире YouTube, расположенной в калифорнийском городе Сан-Бруно, произошла стрельба. По словам очевидцев и полиции, зафиксировано не менее 20 выстрелов.

Стрельба произошла около 13 часов по местному времени (около 23 часов по Москве) в открытом кафе возле здания штаб-квартиры YouTube, где работают около 1700 человек. Сотрудников компании эвакуировали.

Как заявили в правоохранительных органах, нападавшая женщина действовала в одиночку. Спустя какое-то время она была найдена мертвой в одном из помещений здания. По предварительным данным, она покончила с собой.

В результате стрельбы пострадали как минимум четыре человека, из них трое госпитализированы в одной из больниц Сан-Франциско. Один из пострадавших, 36-летний мужчина, находится в критическом состоянии, заявили в больнице.

Штаб-квартира YouTube в Сан-Бруно, Калифорния

По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. По предварительным данным, причина стрельбы — бытовая ссора. Нападавшая была знакома как минимум с одной из жертв, сообщили в полиции. По другим данным, одним из раненых предположительно был ее бойфренд.

Штаб-квартира YouTube на карте

Представитель Генерального госпиталя Сан-Франциско имени Цукерберга (Zuckerberg San Francisco General) Брент Эндрю (Brent Andrew) сообщил, что к ним поступили три пострадавших. 32-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, 27-летняя получила легкие ранения, 36-летний мужчина находится в критическом состоянии.

Личность стрелка установлена

Как удалось выяснить местному СМИ Mercury News в полиции Сан-Бруно, перестрелку в штаб-квартире YouTube устроила 39-летняя Насим Наджафи Агдам (Nasim Najafi Aghdam) – женщина иранского происхождения, веган и бодибилдер, а также, по некоторым данным, трансгендер.

Фото Насим Агдам из архива полиции г. Сан Бруно

В момент нападения и стрельбы Насим Агдам была одета в черную одежду с платком на голове.

Один из твитов об идентификации Насим Агдам

По данным источников телеканала ABC7 News, Насим Агдам была активным пользователем платформы YouTube. У Насим Агдам обнаружен собственный сайт с манифестом, в котором YouTube критикуется за цензуру и демонетизацию ее видеоконтента ввиду наличия многочисленных учетных записей YouTube. Также рассматривается версия, что месть за демонетизацию ее видео может быть связана с использованием персидского языка.

Сотрудники местной полиции рассказали телеканалу CBS, что когда они приехали на место происшествия, то обнаружили человека с огнестрельным ранением. Они начали обследовать близлежащую территорию и нашли женщину, которая сама нанесла себе травму. При этом получить подробную информацию о случившемся полицейские не могли, поскольку вокруг здания YouTube «царила паника».

Фото очевидцев стрельбы

Шериф полиции Сан Брунд в округе Сан-Матео, в котором расположен офис YouTube, так прокомментировал инцидент: «У нас четыре пострадавших, которые госпитализированы со стреляными ранами, и один человек внутри здания, выстреливший в себя».

Источники телеканала KRON 4 в полиции Сан-Бруно рассказали, что женщина выстрелила в своего бойфренда и, предположительно, попала ему в живот. Перед этим, по словам очевидцев, она звала мужчину по имени, и затем выстрелила в него из 9-мм пистолета.

Реакция официальных лиц

Президент США Дональд Трамп обратился со словами поддержки ко всем пострадавшим. Он также поблагодарил «выдающихся сотрудников» правоохранительных органов, работающих на месте происшествия. «Мы молимся о тех, кто пострадал в Сан-Бруно», — написал глава Белого дома.

Со словами поддержки сотрудникам и пострадавшим, благодарности полиции выступила глава YouTube Сюзан Войжитски (Susan Wojcicki).

Твит главы YouTube Сюзан Войжитски

Руководство корпорации Google опубликовало информацию о стрельбе на территории штаб-квартиры видеохостинга YouTube в Сан-Бруно в своем микроблоге в Twitter.

«Ситуация с YouTube — мы координируем действия с властями и будем предоставлять официальную информацию от Google и YouTube здесь, как только она станет доступна», — говорится в сообщении. С обращением к сотрудникам также выступил глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Обращение к сотрудникам главы Google Сундара Пичаи

Руководители Apple, Facebook и других компаний также выступили с соболезнованиями пострадавшим, и призвали поддержать Сюзан Войжитски в это трудное для компании время.