Google полностью переделает дизайн Gmail

Компания Google разослала корпоративным клиентам письмо с предупреждением о масштабном редизайне Gmail. Также в нем появятся некоторые новые функции. Изменения произойдут в ближайшие недели.

Gmail ждет масштабный редизайн

Компания Google отправила корпоративным подписчикам пакета офисных программ G Suite официальное уведомление о смене дизайна Gmail. В сообщении упоминается, что почтовый сервис получит не только свежий облик, но и обзаведется дополнительным функционалом.

Среди основных анонсированных перемен — доступ к «Календарю Google» непосредственно из интерфейса Gmail. Кроме того, у пользователей появится возможность откладывать полученные письма, чтобы они снова появлялись в папке «Входящие» через несколько часов или дней, конкретный срок можно будет задать в настройках. В компании отмечают, что это хороший способ очистить почту в том случае, когда нет возможности ответить на присланное сообщение сразу.

Помимо этого, в десктопной версии сервиса появятся смарт-ответы, которые уже используют пользователи приложений в операционных системах iOS и Android. Эта функция автоматически генерирует ответы на письма на основе ключевых слов входящего сообщения и общего контекста. В Google также обещают проработать механизм хранения писем на компьютере с возможностью автономного доступа к ним.

Новая версия появится в ближайшие недели

Новый дизайн Gmail пока не опубликован. В Google пообещали, что подписчики G Suite увидят его первыми и случится это в ближайшие несколько недель. Живущий в Сан-Франциско индийский программист Сахил Бхутани (Sahil Bhutani) заявил, что видел новый дизайн и распространил отрисованный от руки макет главной страницы Gmail.

Эскиз нового дизайна Gmail

«Новый дизайн выглядит, как гибрид Gmail и Google Inbox, — сказал Бхутани. — Левая колонка выглядит, как веб-версия Inbox, а правая больше похожа на увеличенный вариант Gmail. Фоновый цвет макета я бы назвал голубым. Категории в левой части были отделены разделителями, а каждая папка имела свою иконку».

В Google добавляют, что обновление дизайна может вызвать некоторые проблемы в работе сервиса, а также нарушить функционирование ряда популярных плагинов, в частности, Clearbit и Streak.