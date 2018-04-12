Контрольная проверка: Минкомсвязи допустило прокладку интернета в больницы по завышенным ценам

Счетная палата проверила, как расходовались бюджетные средства на проведение скоростного интернета в российские больницы и поликлиники. Единственным подрядчиком по контракту выступал «Ростелеком». Он израсходовал всего 35% выделенных средств и получил прибыль в 30%, что говорит о завышении расценок при заключении контракта.

Контракт с «Ростелекомом»

«Ростелеком» заключил с Минкомсвязи контракт на проведение в российские медицинские учреждения скоростного интернета по ценам, существенно превышающим текущие рыночные расценки. К такому выводу пришла Счетная палата, проверившая, как расходовались бюджетные средства, выделенные на подключение больниц и поликлиник к интернету в 2017 г. и истекшем периоде 2018 г.

В сентябре 2017 г. правительственным распоряжением «Ростелеком» был утвержден в качестве единственного исполнителя госконтракта на подключение медицинских учреждений к скоростному интернету. Срок действия контракта составлял 1 год, то есть он был заключен на весь 2017 г., а общая стоимость равнялась 5,46 млрд руб. Сумма была предложена Минкомсвязи, которое готовило проект распоряжения и приложило к нему обоснование стоимости.

Эти средства были выделены Минкомсвязи правительством из резервного фонда в июле 2017 г. На них планировалось подключить к скоростному интернету 3942 точки в медицинских учреждениях.

В рамках контракта «Ростелеком» подключил к интернету 3134 точки в больницах и поликлиниках 63 регионов. На это оператор фактически потратил 1,93 млрд руб., то есть 35% от суммы контракта. Неизрасходованные 3,53 млрд руб. он вернул в бюджет. При этом прибыль, полученная подрядчиком от выполнения работ, составила 589,5 млн руб., то есть 30% от цены контракта.

Обоснование стоимости

Проверка Счетной палаты выявила ряд нарушений, сопутствующих нормативно-правовому оформлению работ и обоснованию суммы контракта.

Рентабельность на уровне 30% ведомство объясняет тем, что «Минкомсвязи при обосновании цены контракта были использованы неактуальные данные о стоимости указанных работ, которые существенно превышают текущие рыночные цены», о чем сообщила заместитель главы Счетной палаты Вера Чистова.

Счетная палата проверила, как расходовались бюджетные средства на проведение интернета в больницы

Проверка показала, что к расчетам Минкомсвязи не прилагаются документы, подтверждающие расценки строительно-монтажных работ, которые фигурируют в этих расчетах. Кроме того, при обосновании цены контракта министерство не провело анализ рынка, в ходе которого должно было сравнить рыночные цены. Однако «Ростелеком» на момент подачи проекта распоряжения о выборе подрядчика был знаком с ситуацией на рынке — оператор к тому времени уже провел конкурсные процедуры, направленные на выяснение рыночных расценок.

Счетная палата считает, что бюджетные средства можно было сэкономить — для этого следовало привлечь к работам местных провайдеров, работающих в тех населенных пунктах, где находятся указанные в контракте медицинские учреждения. Кроме того, ведомство отмечает, что в некоторых случаях к интернету можно подключиться без затрат на организацию доступа к нему.

Список организаций

Список медицинских учреждений, куда нужно было провести скоростной интернет в рамках контракта с «Ростелекомом», не был утвержден заранее, а менялся в течение всего 2017 г. Его составлением занимались Минкомсвязи, Минздрав и региональные власти. В ходе выполнения контракта было заключено четыре дополнительных соглашения, в которых зафиксирована замена 667 организаций в списке. Это составляет 21,3% от общего количества учреждений, получивших скоростной интернет в рамках контракта. Как показала проверка, официального списка на 2018 г. также не существует.

Проверка белгородского филиала «Ростелекома» выявила, что в ходе выполнения контракта на бюджетные средства к интернету была подключена организация, по закону не являющаяся медицинской. Это привело к нецелевому использованию 1,9 млн руб. бюджетных средств.

Скорость интернета

В рамках контракта «Ростелеком» провел в больницы и поликлиники оптоволоконный интернет с пропускной способностью 10 Мбит/сек. Такая скорость была указана в сентябрьском распоряжении правительства, но Счетная палата не нашла материалов, в которых она была бы обоснована.

В Белгородской области проведенные в рамках контракта оптоволоконные линии в ряде случаев заменили медные провода. Скорость интернета при этом выросла, однако выросли и тарифы «Ростелекома» — на 80%. При этом новые каналы передачи данных загружены менее чем на 25%, поскольку используются для работы все тех же старых медицинских информационных систем. Счетная палата ставит под сомнение необходимость подключения к скоростному интернету в первую очередь именно этих медицинских учреждений.

Сроки оформления документов

Счетная палата также выявила ряд нарушений в сроках оформления нормативно-правовых актов, касающихся контракта. Послание президента России, в котором речь идет о подключении к скоростному интернету всех больниц и поликлиник страны в период 2017-2018 гг., было получено Федеральным собранием в декабре 2016 г. Согласно посланию, план-график подключения учреждений к интернету должен был быть утвержден правительством до 15 марта 2017 г. Минкомсвязи, Минздрав и Минфин совместно с регионами должны были подготовить этот план-график до 15 февраля 2017 г., как поручило им правительство.

Однако официального плана-графика не существовало даже в феврале 2018 г., когда проводилась проверка Счетной палаты. Выделение средств, выбор подрядчика, заключение контракта и проведение работ по нему проходили без графика. Счетная палата отмечает, что это и стало причиной большей части выявленных нарушений.

При этом законодательно в бюджете на 2017 г. не было предусмотрено выделение средств на программу подключения больниц к интернету. Средства были выделены из резервного фонда на 2017 г., и это произошло только в июле. Распоряжение правительства о выборе подрядчика было издано в конце сентября 2017 г., то есть тоже с опозданием почти на два месяца по отношению к сроку, установленному в поручении президента.

Планы на будущее

В федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены средства на подключение больниц и поликлиник к интернету в размере 4,9 млрд руб. В 2019-2020 гг. на это планируется выделять по 5 млрд руб. в год.

«На сегодняшний день согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» указанные лимиты бюджетных обязательств Минкомсвязи заблокированы, что создает риски позднего заключения госконтрактов на подключение больниц и поликлиник к сети интернет в 2018 г.», — сообщила Чистова.

Ситуация осложняется тем, что с начала 2018 г. в России начал действовать закон о телемедицине, реализация которого должна быть конкретизирована в ряде нормативно-правовых актов. Следует утвердить положение о Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), определить порядок ее взаимодействия с другими медицинскими информационными системами, установить требования к ним. По состоянию на февраль 2018 г. этого сделано не было, из-за чего использовать ЕГИСЗ проблематично.

У регионов есть свои медицинские информационные системы, которые не сообщаются между собой. На их интеграцию, а также на замену компьютерного оборудования, износ которого оценивается в основном в 100%, потребуются дополнительные бюджетные средства. Сколько именно денег понадобится, пока неизвестно — Минздрав еще не определил возможный объем затрат.