В России женщины любят электронные госуслуги сильнее, чем мужчины

По данным Росстата, женщины составляют 55% россиян, обратившихся за госуслугами онлайн в 2017 г. Также среди получателей электронных госуслуг преобладает городское население — оно достигает 82%. Граждане старше 55 лет предпочитают посетить МФЦ или госорган, а не обращаться туда по интернету.

Востребованность электронных госуслуг

Среди российских граждан, получающих госуслуги в электронной форме, 55% составляют женщины, и только 45% — мужчины. К такому выводу пришли исследователи Федеральной службы государственной статистики (Росстат), проанализировавшие процесс оказания госуслуг в 2017 г. Они также сообщают, что 82% получателей онлайн-госуслуг в России проживают в городах.

По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме. Как отмечает Росстат, это выше планового показателя.

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн. В настоящий момент в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой необходимо зарегистрироваться для получения госуслуг онлайн, насчитывается 70,5 млн зарегистрированных пользователей.

География и возраст получателей

В возрастной группе от 25 до 44 лет получить госуслуги по интернету в 2017 г. предпочло 55% граждан. В категории от 15 до 24 лет этот показатель составил 13%, а среди россиян старше 55 лет — 14%. Представители последней группы в 31% случаев предпочитают напрямую обращаться в многофункциональные центры, а в 37% случаев идут непосредственно в госорганы.

В России женщины получают госуслуги в электронной форме чаще, чем мужчины

Если говорить о различных регионах, то доля электронных услуг среди госуслуг вообще составляет в Центральном федеральном округе 71,3 %, в Поволжье — 67,2%, в Южном округе — 64,3%, в Сибирском — 59,6%, в Дальневосточном — 56,5%, в Северо-Западном — 56% и в Северо-Кавказском округе — 53%.

Цифровая культура россиянок

Женщины в России не только чаще обращаются за получением госуслуг онлайн, но и имеют в целом более высокую цифровую культуру. В частности, исследования компании Microsoft показало, что они демонстрируют большую вежливость при общении в интернете, чем мужчины.

Например, женщины проявляют уважение и достоинство по отношению к другим пользователям онлайн в 79% случаев, а мужчины — только в 65%. Кроме того, россиянки склонны уважать мнение своих собеседников в виртуальном пространстве в 68% ситуаций, в то время как россияне — только в 53%. Наконец, российские женщины в 71% случаев выдерживают паузу перед тем, как ответить в вебе на высказывание, с которым не согласны. Мужчины делают такую паузу в 61% случаев.

При этом женщины тяжелее переживают случаи некорректного поведения со стороны своих собеседников в интернете. После таких ситуаций 51% россиянок отмечает увеличение стресса. Для мужчин этот показатель составляет 33%.

В целом же по уровню цифровой культуры — Digital Civility Index (DCI) — Россия занимает в рейтинге Microsoft 19 место из 23. Помимо России исследование проводилось в Австралии, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Индии, Ирландии, Италии, Китае, Колумбии, Малайзии, Мексике, Перу, России, Турции, США, Франции, Чили, ЮАР и Японии.