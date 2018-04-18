Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет «чрезмерно» и «хаотично»

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что «чрезмерное» и «хаотичное» регулирование интернета тормозит цифровую экономику. Вместо этого нужно составить лаконичный и понятный свод правил, который не менялся бы в течение продолжительного времени, а также перестать озвучивать всякие «экзотические» предложения по регулированию, которые сбивают отрасль с толку.

Заявление Волина

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что «чрезмерное» и «хаотичное» регулирование интернета со стороны государства тормозит развитие цифровой экономики. Это мнение он высказал на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018).

По мнению Волина, отрасль страдает, если государственному регулированию не хватает последовательности. Слишком частое изменение регулировок в сфере массовых коммуникаций заставляет рынок нервничать, а самого регулятора — путаться, поскольку ему тоже трудно постоянно и своевременно перестраивать свою работу.

«Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине — в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать», — так характеризует замминистра быструю смену регуляторных норм.

По мнению Волина, законы, регулирующие медиакоммуникации, должны быть немногочисленны и понятны, а также не должны меняться в течение длительного промежутка времени. Замминистра отметил, что его ведомство намерено вести диалог по этому вопросу с российскими законодателями, а также положительно отозвался о возможности создания медиакоммуникационного кодекса.

Еще одной проблемой, полагает Волин, является чрезмерно большое количество разнообразных инициатив по регулированию интернета. Многие из них никогда не будут реализованы на практике, однако само озвучивание «экзотических предложений» дезориентируют отрасль.

Экономика Рунета: реклама и торговля

На форуме также выступил директор РАЭК Сергей Плуготаренко, который сообщил, что экономика Рунета в 2017 г. превысила 2 трлн руб. Из них 224 млрд руб. пришлось на маркетинг и рекламу, причем этот показатель продемонстрировал годовой рост на 17%. По объему рекламы интернет практически догнал телевидение. Объем рынка мобильной рекламы составил 79,3 млрд руб. Рынок маркетинга демонстрирует годовой рост на 71%.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин

Финансы и торговля в интернете были оценены по итогам 2017 г. в 1725 млрд руб., что на 26% больше, чем в 2016 г. E-commerce составляет 36% цифровой экономике России. Драйвером роста в этой сфере являются мобильные приложения — в них осуществляется 54% всех покупок, совершаемых по интернету через мобильные устройства, то есть им отдается предпочтение перед мобильными сайтами. В общей сложности в России электронные покупки совершают 24 млн человек.

Рынок цифрового контента в 2017 г. достиг объема в 70 млрд руб., показав годовой рост на 11%. При этом платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.

Инфраструктура

Инфраструктурный сегмент в 2017 г. был оценен в 90,5 млрд руб., что на 17% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом за год было выполнено 40,5% всего плана по устранению цифрового неравенства в стране. Рынок доменов оценивается в 3,2 млрд руб., рынок хостинга — в 6,7 млрд руб., рынок SaaS — в 10,5 млрд руб., а рынок инфраструктуры, включая облачный хостинг, IaaS, PaaS и так далее — в 70,1 млрд руб.

Говоря об инфраструктуре и связи, Плуготаренко отдельно остановился на исполнение так называемого «закона Яровой», который вступит в силу 1 июля 2018 г. «Он по-прежнему является одним из основных факторов, ограничивающих развитие отрасли. Отрасль вкладывает средства в исполнение новых законодательных норм, а не в развитие бизнеса. Законодательство о связи и телекоммуникациях по-прежнему основано на устаревших правилах и понятиях, не соответствующих текущему уровню развития технологий”, — отмечает Плуготаренко.

Работники и пользователи

Как сообщил Плуготаренко, на сегодняшний день в российской цифровой экономике трудоустроено 2,3 млн человек. В образовании госзаказ на ИТ-специалистов вырос за два года более чем на 70% и сейчас превышает 42,5 тыс. бюджетных мест.

Однако до 6,7 млн рабочих мест будут утрачены в России в течение следующих 10 лет в связи с развитием технологий, а еще 20 млн мест получат по той же причине совершенно новые квалификационные требования.

Аудитория Рунета в 2017 г. достигла 90 млн человек, то есть 73% населения страны. При этом количество мобильных пользователей интернета впервые превзошло количество пользователей, которые выходят в сеть с десктопов. 20,9% населения страны пользуются исключительно мобильным интернетом. За год россияне потратили порядка $500 млн на мобильное приложение. Мобильная экономика в стране оценивается в 3,8% ВВП ($48,2 млрд).

Блокировка Telegram

Вопрос о регулировании российского интернета обретает особую актуальность в свете того, что утром 16 апреля 2018 г. Роскомнадзор начал блокировку мессенджер Telegram. Мессенджер был заблокирован на основании решения Таганского районного суда Москвы, так как не выполнил требования антитеррористического законодательства России к организаторам распространения информации (ОРИ). В частности, Telegram не передал ФСБ ключи для дешифровки сообщений его пользователей.

Роскомнадзор основательно подошел к вопросу блокировки Telegram. В Реестре запрещенных записей ведомство сразу сделало 26 записей, в которых было включено 16 доменов и 9,5 тыс. IP-адресов сервиса. Далее Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google. В результате по состоянию на 17:00 вторника 17 апреля 2018 г. регулятором было заблокировано по различным основаниям 19,3 млн IP-адресов.

Несмотря на меры Роскомнадзора сам Telegram остается доступным даже без прокси-серверов и VPN. Во вторник 17 апреля базовая функциональность мобильного приложения, отправка текстовых сообщений, исполнялась вполне стабильно. Это происходит за счет использования push-нотификаций, с помощью которых Telegram рассылает пользователям новые настройки, позволяющие обходить блокировки.

Зато от блокировок большого числа IP-адресов AWS и Google страдает большое количество не связанных с Telegram ресурсов. Например, Viber сообщал о проблемах со звонками через свой мессенджер. О проблемах также сообщали пользователи школы онлайн-изучения языков Skyeng, облачного сервиса видео-наблюдения Invideon, сервиса для онлайн-общения участников конференций MeYou, платформы для сбора данных с устройств интернета вещей Snoof и др. Были недоступны сайты некоторых СМИ, например, радио «Говорит Москва».