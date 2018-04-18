«Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами

На фоне атаки российских властей на Telegram в «Ростехе» заявили о создании школьного мессенджера, который, правда, подразумевает общение родителей с функционерами от образование с многодневными интервалами.

Сервис немгновенных сообщений

Казанская компания «Барс груп» — «дочка» Национального центра информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех») — добавила в свое решение для сферы образования «Электронная школа» инструменты коммуникации между пользователями.

Помимо встроенной почты и формы массовых оповещений «Доска объявлений», в решении реализован модуль «Обратная связь», который «Ростех» в своем сообщении называет мессенджером. Он предназначен для того, чтобы родители школьников могли отправлять онлайн-сообщения в образовательные организации и органы власти, осуществляющие контроль над их деятельностью.

Оперативного общения с моментальными ответами новинка не предполагает. «В зависимости от вида запроса назначается ответственное лицо и количество дней, в течение которых запрос должен быть решен», — говорится в анонсе новых модулей.

Разработчики обещают, что мессенджер» сохранит историю движения обращений и поступающих комментариев, а родители будут иметь возможность вернуть обращения на доработку, если их не устроят полученные результаты.

«Ростех» создал школьный мессенджер, подразумевающий переписку с многодневными интервалами

Из анонса также следует, что мессенджер рассчитан и на самих школьников, однако смогут ли они общаться между собой, не уточняется.

На момент написания материала телефонные операторы в «Барс груп» не отвечали на входящие звонки. Система работала только в режиме приема голосовых сообщений.

Что такое «Электронная школа» «Барс груп»

Программный продукт «Барс. Образование — электронная школа» позиционируется разработчиками как модульное решение, призванное создать единую базу государственных образовательных организаций того или иного региона России. Оно рекомендовано Минкомсвязи к тиражированию в рамках мероприятия «Электронный регион» госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 годы)».

Решение интегрировано с инфраструктурой электронного правительства, аккумулирует статистическую образовательную информацию различного плана, формирует рейтинги, позволяет учебным заведениям вести электронные журналы и дневники, а также проводить тесты.

На сегодняшний день системы на базе этого решения используются для повышения контроля качества и обеспечения открытости образовательного процесса в 19 регионах страны. Среди них нет Москвы и Санкт-Петербурга, но есть Тыва, Хакасия, Удмуртия, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Алтай, Карелия, Магаданская область и др. Общая численность пользователей составляет более 5,3 млн. человек.

В контексте прессинга Telegram

Напомним, рассматриваемый анонс новинок, включающих школьный мессенджер, происходит на фоне противоборства Роскомнадзора с мессенджером Telegram создателя соцсети «Вконтакте» Павла Дурова.

Утром 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки доступа к мессенджеру с территории России. Этот процесс осуществляется на основании решения Таганского районного суда Москвы, так как сервис не выполнил требования антитерростического законодательства России к организаторам распространения информации (ОРИ).

В частности, Telegram не передал ФСБ ключи для дешифровки сообщений его пользователей. С иском в суд обратился Роскомнадзор. Суд также удовлетворил ходатайство истца о «незамедлительном» исполнении решения.

По состоянию на 17:00 вторника 17 апреля 2018 г. Роскомнадзор заблокировал в России по различным основаниям 19,3 млн IP-адресов, среди них до 19 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google. При этом, несмотря на то, что страдают подобные сторонние ресурсы, сам Telegram все равно продолжает работу.