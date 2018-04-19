Базы автомобильных объявлений обошлись «Яндексу» в полмиллиарда

«Яндекс» раскрыл подробности сделки по покупке у Hearst Shkulev Digital региональные базы данных объявлений по продаже авто. Сумма сделки составила 453 млн руб.

Сколько «Яндекс» заплатил за уральские базы данных автообъявлений

Компания Yandex, владелец российского «Яндекса», раскрыла подробности заключенной в 2017 г. сделки по покупке активов и обязательства компании Hearst Shkulev Digital. Речь идет о 30 доменах, связанных с региональными базами данных по продаже авто.

В том числе Hearst Shkulev Digital являются лидерами в Челябинске и Екатеринбурге. Сумма сделки составила 401 млн руб. Также «Яндекс»пообещал продавцам выплатить дополнительно 52 млн руб. в случае выполнения определенных обязательств.

Таким образом, активы Hearst Shkulev Digital обошлись «Яндексу» в общей сложности в 453 млн руб. Продавцом выступила медиагруппа Hearst Shkulev, которая владеет в России брендами Elle, Marie Claire, Maxim, woman.ru и др.

«Яндекс» приобрел базу данных автообъявлений еще и в Красноярске

Помимо интернет-активов Hearst Shkulev, «Яндекс», согласно годовому отчету компании, договорился в прошлом году о покупке сайта 24auto.ru. Если Hearst Shkulev Digital имеет сильные позции на Урале, то 24auto.ru - это база данных автомобильных объявлений в Красноярске.

Покупка баз данных провинциальных автообъявлений обошлась «Яндексу» в млн рублей

Эти сделки «Яндекс» осуществляет в интересах ресурса автообъявлений auto.ru, который был приобретен «Яндексом» в 2014 г. за $175 млн.

Кого еще в 2017 г. купил «Яндекс»

Помимо ресурсов автообъявлений, «Яндекс» в 2017 г. приобрел и сервис доставки еды Foodfox. Сумма сделки составила 595 млн руб.

В 2018 г. Foodfox был объединен с сервисом UberEats, который вошел в объединенную компанию, образовавшуюся в результате слияния принадлежащего «Яндексу» платформы «Яндекс.Такси» с подразделениями Uber в России и странах СНГ. После слияния Foodfox и UberEats объединенная платформа получила название «Яндекс.Еда».

Mail.Ru Group также интересуется базами данных автообъявлений

В 2017 г. интерес к базам данных по продаже авто проявил и ближайший конкурент «Яндекса» - Mail.Ru Group. Компания приобрела у другого интернет-холдинга Rambler & Co площадку am.ru. Сумма сделки составила $10 млн.